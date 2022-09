Za nami Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Porady ekspertów, pokazy sztuk walki, występy taneczne, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, zabawy dla dzieci, licytacje i aukcje charytatywne tak w wielkim skrócie wyglądał Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowanego przez sosnowiecki ZUS i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM. Podczas wydarzenia wręczono statuetki dla instytucji, które pomagają i wspierają osoby z niepełnosprawnością.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z wyróżnieniami

ZUS od wielu lat organizuje wydarzenie adresowane do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich. Te cykliczne spotkania przerwała pandemia, na szczęście po dwóch latach, udało się 10 września powrócić z Dniem Osób z Niepełnosprawnością, tym razem z wielkim festynem „Afryka zawita do Sosnowca: pracuj z pasją, baw się na safari”. Został on organizowany wspólnie przez ZUS w Sosnowcu i tutejsze Warsztaty Terapii Zajęciowej. Za każdym razem wydarzenie ma nieco inny harmonogram, temat, jednak zawsze przyświeca mu nadrzędny cel, jakim jest służenie wiedzą i wsparciem.

– Zależy nam na tym, by osoby uczestniczące w Dniu Osób z Niepełnosprawnością miały okazję pokazać swoje umiejętności, talenty, ale też by w jednym miejscu otrzymały niezbędną wiedzę z zakresu udzielanego wsparcia przez instytucje i organizacje pozarządowe. Stąd też coroczny udział w tym wydarzeniu ekspertów ZUS, NFZ, MOPS, fundacji i stowarzyszeń - mówiła Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Mając świadomość zaangażowania tych instytucji, sosnowiecki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowił podziękować im za te wspólne przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przygotowując specjalne wyróżnienia i statuetki instytucjom, które od lat współpracują z ZUS oraz aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnością. Statuetki trafiły do pięciu instytucji: PFRON, NFZ, MOPS, Urząd Miasta w Sosnowcu i WTZ. Gratulacje na ręce Jana Wrońskiego dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach, Piotra Nowaka dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Moniki Holewy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Janusza Kucharskiego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta w Sosnowcu i Agnieszki Wojdyło, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, składała Elżbieta Niewiara, dyrektor sosnowieckiego Oddziału ZUS.

- Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie i pomoc, życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji. Niech nagrodą za Wasz trud będzie szacunek i wdzięczność osób, którym pomagacie – mówiła Elżbieta Niewiara, dyrektorka Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Choć początkowo organizatorzy mieli obawy, że pogoda pokrzyżuje plany, to aura spisała się doskonale, festyn odbył się bez ani jednej kropli deszczu i na tyle był integrującą i atrakcyjną formą spotkania, że zakończył się o wiele później, niż było zaplanowane. Duża zasługa w tym organizatorów, ale też pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli Fundacji Passionis. Wszystkiemu towarzyszyła świetna oprawa muzyczna w wykonaniu Dj NoUse.