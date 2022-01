Wystartowała rejestracja na 10. edycję "Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki"

Wystartowała rejestracja na 10 edycję ogólnopolskich, bezpłatnych warsztatów z programowania: „Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki”, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Sosnowcu 12 lutego 2022 r. przy ul. Kilińskiego 12.02 oraz online od 5 do 27 lutego 2022 r. Patronami Honorowymi wydarzenia są: NASK, ORE, włodarze miast oraz Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.

„Koduj z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz starsi odbędą się stacjonarnie w ponad 90 miastach, oraz online w całej Polsce.

Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co najważniejsze - mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. Warsztaty „Koduj z Gigantami” są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w świecie programowania. Bezpłatna rejestracja już trwa na stronie www.kodujzgigantami.pl.

Jak programować? Jak napisać działający kod? W jaki sposób zaprogramować maszynę szyfrującą? To tylko kilka z tematów przygotowanych dla uczestników, którzy będą poznawać środowiska oraz uczyć się programowania, łamiąc wraz z trenerami szyfry i rozwiązując zagadki.

Na zajęciach zostaną wykorzystane następujące środowiska i programy:

Scratch - podstawowe środowisko, które pozwala wprowadzić najmłodszych w świat programowania;

- podstawowe środowisko, które pozwala wprowadzić najmłodszych w świat programowania; Minecraft Education Edition - możliwość kodowania Minecrafta przy pomocy blokowych języków programowania;

- możliwość kodowania Minecrafta przy pomocy blokowych języków programowania; App Inventor - pozwala na tworzenie aplikacji i gier na urządzenia mobilne;

- pozwala na tworzenie aplikacji i gier na urządzenia mobilne; C# - jeden z najbardziej zaawansowanych i najczęściej używanych języków programowania;

- jeden z najbardziej zaawansowanych i najczęściej używanych języków programowania; Python - język programowania, który jest używany przez profesjonalnych programistów.

Udział w zajęciach mogą wziąć uczniowie od 7. do 19. roku życia

Dla najmłodszych uczestników jedynym wymogiem jest umiejętność czytania, pisania oraz liczenia w zakresie do 20. Uczestnicy realizują projekt edukacyjny, który przygotowany jest specjalnie z myślą o tych, którzy swoich sił w programowaniu próbują po raz pierwszy. Akcji towarzyszy również specjalny rankingowy konkurs dla szkół, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. specjalne szkolenie dla kadry nauczycielskiej organizowane wraz z firmą Microsoft.

Warsztaty będą prowadzone przez najlepszych trenerów - programistów. Celem akcji jest inspirowanie dzieci do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu w twórczą aktywność.

Partnerem społecznym "Koduj z Gigantami" są HAKERSI - ogólnopolska społeczność tworzona przez Fundację Sarigato, która wspiera dzieci i młodzież w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest międzynarodowa szkoła „Giganci Programowania” - miejsce, które już od najmłodszych lat wprowadza uczniów w świat programowania nowych technologii. Giganci Programowania od 6 lat prowadzą kursy i warsztaty w całej Polsce oraz w Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Chile, Meksyku, Bośni i Hercegowinie, Singapurze i Australii.

Rejestracja na wydarzenie oraz dokładne adresy i terminy w konkretnych miastach dostępne na stronie: www.kodujzgigantami.pl