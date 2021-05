WIDEO: Tak więźniowie w Mysłowicach "przywitali" mężczyznę, który zabił 11-latka z Katowic

Historia 11-letniego Sebastiana z Katowic poruszyła Polaków. Chłopiec został uprowadzony i zamordowany przez 41-letniego mieszkańca Sosnowca. Wczoraj na Facebook'u pojawiło się nagranie, które ma przedstawiać, jak zabójcę 11-latka "przywitali" więźniowie z zakładu w Mysłowicach.



Poszukiwania 11-letniego Sebastiana z Katowic

W sobotę (22 maja) wieczorem policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zostali powiadomieni o zaginięciu 11-letniego Sebastiana, który nie wrócił do domu po zabawie na pobliskim placu zabaw w dzielnicy Dąbrówka Mała. Natychmiast rozpoczęto jego poszukiwania, do których włączyli się również strażacy z psami do poszukiwań osób, przeczesując wspólnie z policjantami z Katowic i katowickiego oddziału prewencji okolicę miejsca zaginięcia i sąsiednie dzielnice.

Równocześnie działania operacyjne mające na celu odnalezienie chłopca podjęli również kryminalni z katowickiej jednostki Policji oraz śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Kryminalni ustalili, że za zaginięciem chłopca może stać osoba poruszająca się samochodem marki Ford. Od momentu wytypowania numerów rejestracyjnych pojazdu, policjanci w niespełna 40 minut dotarli do jego właściciela, mimo tego, że nie przebywał w miejscu swojego zameldowania. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Sosnowca - czytamy na stronie Śląskiej Policji.



Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 11-latka

Mężczyzna został zatrzymany, a w rozmowie ze śledczymi przyznał się do uprowadzenia, a następnie zabójstwa 11-latka. Wkrótce policjanci odnaleźli na terenie miejsca budowy w Sosnowcu ukryte ciało chłopca.

- Przez wiele godzin pracowała tam ekipa dochodzeniowo-śledcza z Katowic oraz z katowickiej komendy wojewódzkiej. Stróże prawa pod nadzorem prokuratora skrupulatnie zbierali ślady i wszelkie dowody tego przestępstwa - czytamy na stronie Śląskiej Policji.



Mężczyzna przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty

Mieszkaniec Sosnowca, który uprowadził i zamordował 11-latka z Katowic, w poniedziałek stanął przed prokuratorem i tam został przesłuchany. Wieczorem poinformowano, że mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, w tym zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej przekazał, że mężczyzna składał bardzo obszerne wyjaśnienia i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Dla dobra prowadzonego śledztwa nie ujawniono jednak treści jego wyjaśnień. Z tego samego powodu nie podano też treści drugiego zarzutu. 41-latkowi z Sosnowca grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Wczoraj (26 maja) na Facebook'u pojawiło się nagranie, które ma przedstawiać, jak więźniowie z zakładu w Mysłowicach "przywitali" zabójcę 11-letniego Sebastiana z Katowic.