Wandal zatrzymany na gorącym uczynku! Interweniował mieszkaniec Sosnowca

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który demolował wiatę tramwajową przy ul. Andersa. Pojawili się błyskawicznie w tym miejscu po informacji od jednego z mieszkańców. Okazało się, że 26-letniego sprawcę wytrącił z równowagi fakt, że na konstrukcji wiaty ktoś naniósł niepochlebny napis na jego temat.

Wandal zdemolował wiatę przystankową

Do zdarzenia doszło w środę 7 września. Jeden z mieszkańców zgłosił, że przy ulicy Andersa młody mężczyzna demoluje wiatę przystanku tramwajowego. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali wandala. Okazało się, że rozwścieczył go fakt, że na konstrukcji wiaty ktoś naniósł niepochlebny napis na jego temat. Wyładował się więc, usiłując ją zdemolować. Został zatrzymany – za zniszczenie mienia może mu grozić do 5 lat więzienia.

Coraz częściej mieszkańcy reagują zgłaszając policjantom przestępstwa i wykroczenia

To ułatwia zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku. Pamiętajmy, że tego rodzaju informacje można przekazać również całkowicie anonimowo. W przypadku przestępstw popełnianych w danej chwili - zadzwońmy na numer alarmowy. W przypadku różnego rodzaju negatywnych zjawisk niemających miejsca w danym momencie korzystajmy z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.