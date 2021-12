Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu występowania w Polsce Covid-19 będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie 17 stycznia 2022 r. Te rozwiązania znalazły się w najnowszej odsłonie Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów.

- Aby skorzystać z pomocy należy spełnić określone warunki, w tym m.in. prowadzenie przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. pod określonym kodem PKD, który uprawnia do uzyskania wsparcia oraz odnotować spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.