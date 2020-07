Uwaga na cyberprzestępców - nowa metoda oszustwa! Policja ostrzega

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Rozwój technologi informatycznych sprawił, że internet stał się źródłem działalności przestępców.

Obecnie coraz częściej dokonywane są przestępstwa związane z kradzieżą danych osobowych czy oszustw dokonywanych za pośrednictwem platform sprzedażowych, a także portali społecznościowych. Ostrzegamy przed kolejnym ze sposobów działania sprawców.

POLICJA OSTRZEGA !

Na przełomie roku 2019/2020 na portalu społecznościowym umieszczane są reklamy firm brokerskich, które nakłaniają do inwestycji w kryptowaluty, oferując przy tym szybki zysk i powiększenie inwestowanego kapitału. Ofiarami padają najczęściej starsze osoby skuszone chęcią pomnożenia swojego majątku. Użytkownik poprzez kliknięcie w baner reklamowy powyższego podmiotu, przeniesiony zostaje do formularza kontaktowego, w którym pozostawia do siebie numer kontaktowy. Przestępcy wykorzystując atak socjotechniczny polegający na manipulowaniu ofiarą poprzez bezpośredni kontakt, rozmowę telefoniczną lub kontakt e-mail zmuszają użytkownika do instalacji na swoim sprzęcie komputerowym programu służącego do zdalnej obsługi komputera. Następnie próbują nakłonić ofiarę do udostępnienia danych osobowych w postaci: skanów dokumentów tożsamości, numerów kart kredytowych oraz proszą o to aby ich klient zalogował się do banku, ponieważ ma to usprawnić cały proces inwestycyjny. Podczas swojego działania przestępcy posługują się fałszywymi danymi osobowymi, a numery telefonów, z których dzwonią do klienta posiadają numer kierunkowy (np. +22) wskazujący na Warszawę lub Wrocław lub inne miasto na terenie Polski. W rzeczywistości są to numery telefonów zagranicznych operatorów. Nieświadomy użytkownik udostępniając swoje dane narażony jest na niebezpieczeństwo w postaci utraty środków pieniężnych z rachunku bankowego.

WAŻNE: W ujawnionych dotąd przypadkach przestępcy powołujący się na firmy brokerskie niemal zawsze porozumiewali się ze swoimi klientami w polskim języku z bliskowschodnim akcentem.

INTERNAUTO !

Dokonując zakupów w internecie należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa: