Ulice Ostrogórska i Skłodowskiej-Curie z nowym asfaltem

Dobiegają końca inwestycje związane z przebudową ulic oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w dwóch dzielnicach Sosnowca.

Utrudnienia na ul. Ostrogórskiej

Czwartek i piątek, czyli 26 i 27 maja to czas asfaltowania ulicy Ostrogórskiej na odcinku od ronda u zbiegu ul. Ostrogórskiej i Jagiellońskiej do ronda Zagłębia Dąbrowskiego.

– Wykonawca będzie układał nawierzchnię na całej szerokości drogi, to pozwoli na wyeliminowanie łączeń nawierzchni i zapewni jej dłuższą żywotność. Taka metoda sprawia jednak, że droga musi zostać zamknięta – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

800-metrowy odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu od samego rana w czwartek do godzin popołudniowych w piątek.

Trwająca przebudowa jest ostatnią częścią modernizacji ulicy Ostrogórskiej. Zakres tej części obejmuje: nową jezdnię, chodnik, drogę rowerową, doświetlone przejścia dla pieszych, w tym jedno z sygnalizacją oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej deszczowej, sanitarnej, energetycznej i pozostałej infrastruktury. Koszt prac to ok. 8 mln zł, z czego 3 mln to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty wykończeniowe powinny zakończyć się na początku wakacji.

We wcześniejszych etapach wybudowane zostało rondo w miejscu skrzyżowania z ulicą Jagiellońską, a także cała droga do granicy z Mysłowicami. Tam pojawiły się nowe chodniki, drogi rowerowe, doświetlone przejścia dla pieszych i parkingi. Koszt wszystkich etapów wyniesie ponad 21 mln zł.

Nowy asfalt jest już na sporym fragmencie ulicy Skłodowskiej-Curie

Najpierw wykonawca wybudował 1,3 km nowej sieci wodociągowej.

– Nowa sieć to oczywiście lepsza jakość dostarczanej mieszkańcom wody i jej mniejsze straty, co jest niezwykle ważne przy obecnych niskich zasobach czystej wody w naszym regionie – tłumaczy Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Nowa nawierzchnia jest ułożona od skrzyżowania ul. Skłodowskiej-Curie i Staropogońskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Mazowiecką.