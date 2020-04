Turniej Tańca online

Przypominamy, że już dziś, 9 kwietnia odbędzie się 1 POLISH DANCE HOME CUP, a wszystko to w myśl zasady #zostańwdomu!

Nasze realia się troszkę zmieniły i tym samym bardzo zmienił się nasz codzienny świat. Nam dorosłym jest trudno nad tym wszystkim zapanować, a co dopiero dzieciakom. Aby dać im namiastkę codzienności i troszkę tej pozytywnej adrenaliny, którą bardzo lubią tancerze zorganizowałam taki taki turniej. Główne założenie turnieju to filmik z pokazem solo nagrany w domu !Ten turniej, to duże wyzwanie organizacyjne, ale dzięki pomocy moich najbliższych, przyjaciół i obcych osób, rodziców dzieci tańczących, którzy bardzo pozytywnie wypowiadają się o pomyśle jaki i dzięki zaprzyjaźnionym firmom Video&Foto Squad.pl, jaki i Śląski Bajzel.pl musi się udać - podkreśla Katarzyna Pilch, na co dzień prowadząca Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal.