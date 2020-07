Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje 75-latka!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wczoraj po raz kolejny sosnowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami WOT i Straży Pożarnej poszukiwali zaginionej 75-letniej mieszkanki Sosnowca.

Tym razem poszukiwania prowadzono w innym rejonie, ponieważ dwa dni temu, w trakcie przeglądania kolejnych zabezpieczonych do sprawy zapisów monitoringu, policjant zauważył postać przypominającą zaginioną kobietę, co skierowało sprawę na nowe tory. Przeszukując wytypowany teren poszukiwacze natrafili na ludzkie szczątki.

W ramach poszukiwań zaginionej 21.06.2020 r. mieszkanki Sosnowca policjanci z zespołu poszukiwań wydziału kryminalnego sosnowieckiej Komendy wiele razy wspólnie z innymi służbami organizowali poszukiwania 75-letniej kobiety. Działania były bardzo intensywne, ponieważ wciąż istniała nadzieja, że zaginiona żyje. Byłoby to możliwe, gdyby np. ktoś nieświadomy faktu jej zaginięcia udzielił jej schronienia- przypomnijmy, że kobieta zaginęła w środku blisko 200-tysięcznego miasta. Podczas każdego z tych działań poszukiwacze oznaczali na mapie kolejne obszary, które zostały dokładnie sprawdzone. W poszukiwaniach na przestrzeni czasu oprócz policjantów brali udział funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, GOPR i WOT. Równolegle do działań terenowych trwało przeglądanie zabezpieczonych do sprawy nagrań monitoringów. To właśnie na jednym z nich (którego fragment publikujemy poniżej) przeglądający wiele godzin zapisu policjant, zauważył w rogu ekranu postać pojawiającą się na nim dosłownie na kilka sekund. Uznając, że może być to zaginiona zaznaczył na mapie obszar, w który mogła się udać. Po raz kolejny okazało się, że jest to trudno dostępny teren, porośnięty bardzo bujną roślinnością. Do poszukiwań włączyli się strażacy z OSP oraz żołnierze z 2 Kompanii 131 Batalionu Lekkiej Piechoty 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do akcji wykorzystano po raz kolejny specjalistyczny sprzęt- lokalizatory GPS, pozwalające zaznaczać na bieżąco sprawdzony teren oraz quady, umożliwiające szybkie przemieszczanie się w nierównym terenie i dotarcie w trudno dostępne miejsca. To właśnie żołnierz WOT, przeszukując metodycznie wyznaczony teren, w gęstych zaroślach natrafił na szczątki ludzkie. Wobec znacznego rozkładu ciała (na miejscu ujawniono praktycznie wyłącznie szkielet ludzki) jednoznaczna identyfikacja nie była możliwa, jednak na podstawie przedmiotów, obuwia i odzieży znalezionej przy zwłokach można przypuszczać, że należą one do zaginionej 21.06.2020 r 75-letniej mieszkanki Sosnowca. Formalne zakończenie sprawy poszukiwawczej oczywiście będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wyników analizy DNA odnalezionych szczątków, jednak już teraz chcieliśmy gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania zaginionej kobiety. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli wszystkich mediów - to dzięki nagłośnieniu sprawy poszukiwań, do prowadzących ją policjantów spłynęło tak wiele informacji i sygnałów. Policja gorąco wszystkim dziękuje.