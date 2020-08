Tour de Pologne: ZTM zmienia 200 rozkładów jazdy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Organizacja wyścigu Tour de Pologne oznacza wyłączenie przez organizatora imprezy i służby drogowe setek ulic na obszarze Metropolii. To będzie przyczyną licznych utrudnień. Zarząd Transportu Metropolitalnego dostosowuje ruch autobusów i tramwajów do trasy i czasu przejazdu kolarzy oraz apeluje, aby z informacjami o zmianach zapoznać się przed wyjściem z domu na przystanek. Można to zrobić na kilka sposobów.

5 i 6 sierpnia organizator Tour de Pologne i służby drogowe zamkną setki ulic, w tym główne szlaki Metropolii

ZTM zmienia trasy i rozkłady jazdy prawie 200 linii autobusowych i tramwajowych (zobacz tabele ze zmianami – etap I i etap II).

Informacje ZTM będą dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, szczegóły pasażerowie uzyskają na bezpłatnej infolinii, a na biletomatach i elektronicznych tablicach (SDIP) będą wyświetlały się komunikaty. Ponadto informacje będą umieszczone w pojazdach i na przystankach objętych zmianami, a w terenie będą pomagali informatorzy ZTM.

Ze zmianami w komunikacji miejskiej warto zapoznać się przed 5 sierpnia

Zmiany w organizacji ruchu wynikające z zaplanowanego na 5 i 6 sierpnia I i II etapu wyścigu Tour de Pologne obejmują prawie 200 linii autobusowych i tramwajowych. Przebiegają one niemal przez wszystkie 56 gmin, na obszarze których kursują pojazdy komunikacji miejskiej.

Z racji skali wydarzenia w zasadzie każdy pasażer powinien zapoznać się z ogłoszonymi zmianami. To jedna z tych imprez, która w naszym regionie najbardziej wpływa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – przyznaje rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek. – W ostatnich tygodniach poświęciliśmy masę pracy, aby zminimalizować utrudnienia i zapewnić możliwość transportu pasażerom. Trasa przejazdu kolarzy jest jednak długa, setki ulic będą zamknięte i niestety wszyscy musimy się z tym zmierzyć. Aby uniknąć zaskoczeń należy zapoznać się z informacjami i zaplanować podróż z wyprzedzeniem – radzi Wawrzaszek.

Przed 5 sierpnia – przede wszystkim strona internetowa i infolinia

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej są już dostępne. Podstawowym ich źródłem jest strona internetowa organizatora transportu: www.metropoliaztm.pl. W zakładce Rozkłady Jazdy i Komunikaty można nie tylko sprawdzić godzinę odjazdu każdego autobusu lub tramwaju, ale i zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami poświęconymi Tour de Pologne (https://rj.metropoliaztm.pl/news/). Przybrały one formę czytelnych tabeli, w których każdy może odnaleźć swoją linię i dowiedzieć się, czy i jakimi zmianami została ona objęta. Szczegółowe informacje można również pozyskać dzwoniąc na bezpłatną i czynną całą dobę infolinię pod nr 800 16 30 30.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina o zaplanowanych zmianach przekazując pasażerom informacje również innymi kanałami. Na automatach biletowych od 27 lipca wyświetlany jest komunikat o utrudnieniach, a na oficjalnym profilu ZTM na Facebooku już ponad tydzień temu pojawił się pierwszy posty o tej tematyce. Ponadto organizator transportu przygotował i przekazał przewoźnikom prawie 3 tysiące plakatów, które zawisły w setkach pojazdów.

5 i 6 sierpnia - dodatkowe działania informacyjne ZTM

Dbając o potrzeby pasażerów, w dniach wyścigu kolarskiego ZTM zintensyfikuje działania informacyjne. Na przystankach objętych zmianami umieszczone zostaną komunikaty, a przy około 30 najważniejszych z nich będą stali informatorzy. Osoby te będą ubrane w charakterystyczne odblaskowe kamizelki i będzie je można spotkać w różnych godzinach m.in. w pobliżu takich przystanków jak Chorzów Estakada, Chorzów Pałac Ślubów, Chorzów Rynek, Chorzów Teatr Rozrywki, Sosnowiec Dworzec PKP, Katowice Rynek, Katowice Chorzowska, Katowice Grundmanna, Katowice Plac Wolności, Katowice Sokolska, Katowice Piotra Skargi, Katowice Mickiewicza, Katowice Dworzec, Katowice Aleja Korfantego, Zabrze de Gaulle'a Ślęczka, Sośnica Apteka, Zabrze Goethego. Informatorów z Katowic, Chorzowa i Zabrza będzie można nie tylko zapytać o szczegóły, ale i poprosić o przedstawienie wprowadzonej organizacji ruchu na mapie.

Ponadto na elektronicznych tablicach informacyjnych znajdujących się przy przystankach (SDIP) oraz na wygaszaczach automatów biletowych wyświetlane będą komunikaty opisujące ruch na pobliskim obszarze. Zdecydowana większość biletomatów może również posłużyć do odczytania pełnego komunikatu poświęconego Tour de Pologne ze strony internetowej ZTM.

Wiemy, że wyścig kolarski oprócz radości i sportowych emocji sprawi wielu osobom trudności w przemieszczaniu się. Dotyczy to i młodszych, i starszych. I tych, którzy korzystają z internetu, i tych, którzy preferują inne sposoby zdobywania informacji. Dlatego, chcąc zapewnić maksymalny komfort podróżnym, wykorzystujemy różne kanały komunikacji z pasażerami. Strona internetowa, media społecznościowe, informatorzy terenowi, biletomaty, elektroniczne tablice SDIP, plakaty w pojazdach, infolinia – źródeł informacji jest wiele. W zasadzie każdy ma możliwość sprawdzenia, czy jego linię objęła jakaś zmiana – mówi Wawrzaszek.

Organizator komunikacji miejskiej wskazuje jednocześnie, że niektóre decyzje o wyłączeniu ulic mogą być podejmowane przez odpowiednie służby w sposób bardzo dynamiczny.