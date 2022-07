Teatr Zagłębia na 26. Festiwalu Szekspirowskim

Spektakl w reżyserii Jacka Jabrzyka „Poskromienie złośnicy” zostanie zaprezentowany podczas odbywającego się w Gdańsku 26. Festiwalu Szekspirowskiego.

Festiwal Szekspirowski to międzynarodowa platforma spotkań twórców i europejskiej publiczności

Wybitne nowe inscenizacje szekspirowskie, debaty krytyków, warsztaty oraz różnorodne wydarzenia towarzyszące jak koncerty, wystawy, performanse, spektakle taneczne i uliczne, spotkania z artystami i próby otwarte. Motto tegorocznego festiwalu to: „Między niebem a sceną. Po burzy?”

„Poskromienie złośnicy” zaprezentowane zostanie 2 sierpnia o godzinie 20.00 w Teatrze Szekspirowskim. Spektakl ten będzie rywalizował o nagrodę Złotego Yoricka. “Poskromienie złośnicy” to inscenizacja na miarę obecnych czasów, która zmusza do dyskusji na temat roli kobiety i mężczyzny oraz zachęca do przyjrzenia się, a może nawet spojrzenia krytycznym okiem na klasyczne dzieła kultury. I trzeba podkreślić, że jest to zdecydowanie warta obejrzenia inscenizacja! (fragment recenzji „Sosnowieckie Poskromienie złośnicy” Tomasza Sknadaja).

Dodajmy, że „Poskromienie złośnicy” to spektakl przygotowany z okazji jubileuszu 125-lecia Teatru Zagłębia, którego partnerem obchodów jest PKO Bank Polski.