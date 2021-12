Sylwester z Teatrem Zagłębia!

Wieczór Sylwestrowy to czas, w którym chcemy się dobrze bawić. W tym roku możemy spędzić go z Teatrem Zagłębia i wyjątkową pomocą domową - Nadią. Rozpoczęcie spektaklu o godzinie 18:00.

Spędź sylwester w Teatrze Zagłębia

„Pomoc domowa” to przezabawna farsa o skrywanych romansach i zaradnej pomocy domowej Nadii, która ingeruje w prywatne życie swoich pracodawców.

Nadia, niezastąpiona pomoc domowa, rozpoczyna pracę u małżeństwa Olgi i Norberta. Szybko się jednak okazuje, że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka nad domem, bo małżeństwo pilnie potrzebuje urozmaicenia od codziennej rutynyŚ Co robią? To, co kusi wszystkich w takich sytuacjach – każde z nich potajemnie rozpoczyna namiętny romans. Misją Nadii jest utrzymać w sekrecie ich gorące przygody – misją o tyle trudną do wykonania, że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie jest niemożliwe dla zaprawionej w bojach pomocy domowej! Za sprzymierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty dowcip i... pełny barek u swoich pracodawców. Czy jej się uda?

W przerwie spektaklu będzie okazja do wzniesienia toastu szampanem.