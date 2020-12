Świąteczne upominki zza krat

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

To kolejna odsłona wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nazwie #ResortSprawiedliwościPomaga. Tym razem funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu postanowili wesprzeć Fundację Bajtel z Mysłowic.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to przede wszystkim okres natłoku służbowych obowiązków. Mimo to nie brakuje im pomysłów i zaangażowania by wspomóc potrzebujących.

Podobnie jak w ubiegłych latach funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu w okresie przedświątecznym angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem zmotywowali osoby odbywające długoterminowe kary pozbawienia wolności do wykonania ozdób świątecznych, które zostaną przekazane na aukcje charytatywne dla potrzebujących dzieci. W ramach programu readaptacyjnego zapobiegającego skutkom długotrwałej izolacji pt. "Dam radę" osadzeni, odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, przygotowali kilkadziesiąt rozmaitych ozdób, z oświetloną makietką szopki bożonarodzeniowej na czele.



Skazani odbywający długoterminowe kary pozbawienia wolności oraz wielokrotnie karani często posiadają deficyty w wielu aspektach życia. Program "Dam radę" zakłada oddziaływania interdyscyplinarne oraz podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących, co u osadzonych buduje poczucie sprawczości, podności samoocenę oraz kształtuje konkretne umiejętności wykonywania prac manualnych.

1 grudnia funkcjonariusze Służby Więziennej zawieźli upominki wykonane w ramach programu do siedziby Fundacji Bajtel w Mysłowicach, gdzie zostały przyjęte z ogromną radością. Praca i trud funkcjonariuszy oraz osadzonych wykonujących ozdoby z pewnością sprawią, że Święta Bożego Narodzenia dla niektórych dzieci będą choć trochę weselsze.

To jednak nie koniec współpracy z Fundacją Bajtel - jeszcze w tym tygodniu funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu przekażą na rzecz fundacji rękodzieła wykonane przez osadzonych w ramach programów readaptacyjnych i zajęć kulturalno-oświatowych prowadzonych przez kadrę penitencjarną Służby Więziennej.

Tekst: por. G. Kantor, plut. A. Górny