Styczniowe nowości w kinach Helios

Choć za oknami niskie temperatury, w repertuarze kin Helios można znaleźć najgorętsze premiery, szeroko omawiane nowości oraz najpopularniejsze tytuły. W tym tygodniu na ekranach zadebiutuje niesztampowa animacja „Pies i Robot”. Na widzów czekają również różnorodne cykle i seanse specjalne.

"Pies i robot"

Gorącą premierą tego tygodnia jest „Pies i Robot”. Fabuła filmu opowiada o nowojorskim czworonogu, który znajduje nietypowego przyjaciela – Robota. Dzięki niemu ma już z kim grać w gry wideo, jeździć na rolkach w Central Parku i spędzać popołudnia. Niestety Robot ulega awarii, a zdeterminowany Pies za wszelką cenę stara się go uratować. Włamuje się nawet na plażę, przez co trafia za kratki! Animacja jest pozbawiona dialogów i wyróżnia się nawiązaniami do estetyki lat 80., dzięki czemu powinna spodobać się nie tylko najmłodszej publiczności.

"Akademia Pana Kleksa"

Ponadto w repertuarze znajdzie się pełen przegląd ostatnich filmowych nowości, wśród których znajduje się przebojowa „Akademia Pana Kleksa”. Bajka Jana Brzechwy oraz słynny film z lat 80. doczekały się nowej odsłony, dzięki której kolejne pokolenie może wniknąć w magiczny świat szalonego pedagoga. Fabuła tym razem skupia się na losach Ady Niezgódki, pragnącej rozwikłać rodzinną tajemnicę. W rolę Ambrożego Kleksa brawurowo wciela się Tomasz Kot.

"Piep*zyć Mickiewicza"

W kinach nie zabraknie najświeższych polskich propozycji. „Piep*zyć Mickiewicza” to opowieść o charyzmatycznym nauczycielu, stosującym nietypowe metody wychowawcze. Dzięki nim pragnie zainspirować do nauki najbardziej buntowniczą klasę w warszawskim liceum. Jednocześnie sam belfer zmaga się z osobistymi problemami, a także spotyka w szkole swoją dawną miłość. Jako szalony polonista występuje fenomenalny Dawid Ogrodnik.

"Fuks 2"

Inną nowością jest polska produkcja - „Fuks 2”. Kontynuacja popularnej przed laty komedii opowiada o synu bohatera pierwszej części. Jak się okazuje, niedaleko pada jabłko od jabłoni, a Maciek odziedziczył po ojcu skłonność do wpadania w tarapaty. Za sprawą randki z aplikacji chłopak trafia na dwie niebezpieczne kobiety, przez które zostaje uwikłany w gangsterską intrygę. Stawką w tej grze są wielkie pieniądze i miłość. W rolach głównych występują: Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Maciej Stuhr, Katarzyna Sawczuk, Janusz Gajos oraz Cezary Pazura.

Na ekranach będzie można zobaczyć także porywające filmy dla całej rodziny. „Wonka” opowiada o pierwszych krokach Willy’ego Wonki w wytwarzaniu wyjątkowych słodyczy. Bohater, znany z książki „Charlie i fabryka czekolady”, napotyka trudności na drodze do marzeń. Przeciwko niemu intrygują konkurencyjni producenci, a współpraca z Umpa-Lumpami nie jest łatwa. Na kinomanów czekają również seanse animacji „Wyfrunięci” – nowości od studia Illumination, czyli twórców słynnych „Minionków” czy „Super Mario Bros. Film”. Rodzina kaczek pragnie odmiany w ich spokojnym, ale nieco nudnym życiu. Mama zachęca bliskich do wyruszenia w szaloną podróż przez Nowy Jork aż na Karaiby. Film jest wzruszającą opowieścią o znaczeniu rodziny i możliwości wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Melomani, którzy nadal pragną posłuchać świątecznych przebojów, mogą udać się na projekcję koncertu „Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu” w niedzielę, 21 stycznia. Mistrz walca z towarzyszącą mu orkiestrą zaprezentują najpiękniejsze kolędy oraz piosenki pasujące do zimowej aury. Nie może zabraknąć również tradycyjnych walców oraz romantycznych muzycznych akcentów!

Helios zaprasza także na cykl Kino Konesera, w którym prezentuje mniej komercyjne, ale warte uwagi produkcje. Często są to dzieła uhonorowane nagrodami na festiwalach filmowych. W poniedziałek, 22 stycznia zostanie wyświetlony brytyjski dramat o dorastaniu, „How to Have Sex”. Trzy nastolatki jadą na wakacje, chcąc na chwilę oderwać się od stresu związanego z oczekiwaniem na wyniki egzaminu. Wczasy okazują się być nieustającą imprezą, w której postacie coraz bardziej się zatracają.

W repertuarze Heliosa znajdzie się również cykl Kultura Dostępna, w ramach którego 25 stycznia odbędzie się projekcja filmu „Chłopi”. Ekranizacja powieści Władysława Reymonta cieszyła się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem kinomanów, a seans będzie doskonałą okazją do nadrobienia zaległości lub ponownej przyjemności, jaką daje projekcja tak wyjątkowego filmu na wielkim ekranie. Produkcja została zrealizowana w technice animacji malarskiej, w której można zauważyć inspirację malarstwem Młodej Polski.

Styczeń nie przestaje zaskakiwać kinomanów wyjątkowymi propozycjami filmowymi! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

