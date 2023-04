Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem. Przyjdź na bezpłatne wydarzenie w Sosnowcu!

20 kwietnia (czwartek) w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu (ul. Kościelna 11) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem, wybitnym aktorem teatralnym i filmowym, społecznikiem oraz działaczem na rzecz zbliżenia Polski z Unią Europejską.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Wstęp wolny.

O aktorze

Olgierd Łukaszewicz (ur. 7 września 1946 r. w Chorzowie) – wybitny aktor teatralny i filmowy, ale również wielki entuzjasta Unii Europejskiej i założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, której jest fundatorem. Przez kilkanaście kolejnych sezonów związany był ze stołecznymi scenami – Teatrem Dramatycznym, Teatrem Współczesnym, Teatrem Powszechnym oraz Studio. W 1988 roku wyjechał do Wiednia by przez siedem lat występować na niemieckojęzycznych scenach. Po powrocie do kraju został aktorem Teatru Narodowego, a w 2000 roku wrócił na deski Teatru Współczesnego. Od 2003 roku był w zespole warszawskiego Teatru Polskiego. W latach 2002-2005 i 2011 – 2018 pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt znaczących ról teatralnych i filmowych. Stworzył niezapominane kreacje w takich filmowych dziełach jak „Soli ziemi czarnej” (1969), „Perła w koronie” (1971), „Brzezina” (1970), „Dzieje grzechu” (1975), „Gorączka” (1980) „Wierna rzeka” (1983), „Seksmisja” (1983) czy też „Generał Nil” (2009). W 2016 r. Wydawnictwo Literackie opublikowało książkę wywiad-rzekę pt. „Seksmisja i inne moje misje” będącą zapisem rozmowy Olgierda Łukaszewicza z Tomaszem Miłkowskim. Olgierd Łukaszewicz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medalem Zasłużony dla Miasta Warszawy.

W ostatnich latach zaangażował się w działalność społeczną. Z jego inicjatywy, przeprowadzono akcję samorządowego czytania Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy, w której wzięło udział 50 samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków.