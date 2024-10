Spółdzielnia Niewidomych Promet z tytułem Lodołamacza 2024

Sosnowiecka Spółdzielnia Niewidomych Promet po raz kolejny może pochwalić się zaszczytnym tytułem Lodołamacza 2024!

Promet zajął I miejsce w kategorii “Zatrudnienie Chronione” w regionie śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, oraz III miejsce w kategorii “Zatrudnienie Chronione” w konkursie ogólnopolskim. Gala Finałowa odbyła się 17 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kampania Lodołamacze, organizowana przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, promuje ideę przełamywania barier i stereotypów związanych z zatrudnianiem oraz wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

– To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, jest nagrodą dla każdego Pracownika naszej Spółdzielni, może być inspiracją dla innych i udowadnia, że biznes to nie zawsze tylko pieniądz, to przede wszystkim ludzie oraz kapitał ich doświadczenia i zaangażowania – podkreślają władze Prometu.