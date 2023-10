Sosnowieccy dzielnicowi pojawili się na festynach rodzinnych

Dzielnicowi to policjanci, którzy codziennie mają kontakt z mieszkańcami swojego rejonu. To właśnie oni diagnozują problemy dotykające społeczność i pomagają w ich rozwiązaniu. Dobrą okazją do spotkań są festyny rodzinne, na które często są zapraszani. Tym razem dzielnicowi z sosnowieckiego komisariatu IV pojawili się w Szkole Podstawowej nr 21 i 29.

Najmłodsi mieli szansę porozmawiać z policjantami

Jesień to czas festynów rodzinnych. Na wiele z takich wydarzeń zapraszani są sosnowieccy dzielnicowi. To doskonała okazja, aby w myśl hasła „Dzielnicowy bliżej nas”, spotkać się z mieszkańcami podległych rejonów i porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie.

W ostatnim czasie dzielnicowi z sosnowieckiej „czwórki” wzięli udział w festynach rodzinnych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21 i 29 w Sosnowcu.

Podczas wydarzeń policjanci przypominali najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także o zagrożeniach wynikających z kontaktu z obcymi osobami. Mundurowi przestrzegli dzieci, aby zawsze w przypadku, gdy zostaną zaczepione przez nieznajomego, powiadomiły o tym policjantów lub osoby dorosłe.

Festyny były również dobrą okazją do dialogu z rodzicami pociech uczestniczących w wydarzeniu. Policjanci poinstruowali ich, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć mieszkania, czy działki, aby nie padły one łupem złodziei. Dzieci mogły z bliska choć na chwilę usiąść za kierownicą służbowego radiowozu oraz posłuchać, jak wyglądają codzienne obowiązki policjantów. Ich zainteresowanie wzbudził również sprzęt, który mundurowi używają na co dzień. Stróżom prawa towarzyszyła policyjna maskotka „Sznupek”, z którą dzieci chętnie pozowały do zdjęć.