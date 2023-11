Sosnowiec: Kolejnych 25 projektów w Budżecie Obywatelskim do realizacji! / fot. UM Sosnowiec

Poznaliśmy już wszystkie inwestycje, które zostaną zrealizowane z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki głosom sosnowiczan 25 spośród 163 projektów doczeka się finalizacji.

Projekty do realizacji w Sosnowcu

Głosowanie odbywało się od 20 do 10 października, tylko online.

– Mieszkańcy mieli naprawdę duży wybór. W 17 strefach lokalnych oraz w ogólnomiejskiej na głosy czekały 163 projekty. Najwięcej projektów znalazło się w strefie Środula i Zagórze Południe, w sumie po 10. W strefie ogólnomiejskiej na głosy czekały 24 projekty – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W tym roku frekwencja była wyższa od ubiegłorocznej. W X jubileuszowej edycji wzięło udział 24 840 osób, które oddały 44 994 głosów. Dla porównania w ubiegłym roku w głosowaniu wzięło udział niespełna 20 tys. osób. Frekwencja wyniosła 13,72 % głosów. Przed rokiem było to niecałe 11 %. Podobnie jak w roku ubiegłym większość głosujących stanowiły kobiety – 59,15% do 40,85 mężczyzn. Co ciekawe najwięcej głosów (4815) oddano w grupie wiekowej 60+.

Najwyższą frekwencją mogą pochwalić się Ostrowy Górnicze (24,68%). Na przeciwległym biegunie znalazła się strefa Centrum (8,15%). Najwięcej mieszkańców oddało głos w strefie Zagórze Południe (5221). – W wielu miastach obserwowany jest spadek frekwencji i zainteresowania mieszkańców budżetem obywatelskim, dlatego bardzo nas cieszy, że w Sosnowcu, w tym roku, więcej osób postanowiło wziąć udział w głosowaniu – dodaje prezydent Sosnowca.

Jakie inwestycje powstaną dzięki X edycji Budżetu Obywatelskiego?

W Milowicach obok hali sportowej powstanie Strefa Relaksu i Aktywności. Pogoń będzie miała nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota-Roweckiego, z kolei na Środuli na Placu Kożuchów powstanie Strefa Aktywności Juniora i Seniora. W strefie Sielec, Kukułek, Andersa zrealizowane zostaną wszystkie trzy zgłoszone projekty, w tym Gamingowe Centrum Sielca. W Centrum powstanie Zielony Parking przy ul. Warszawskiej, a Zagórze Północ będzie mogło się pochwalić Oazą Spokoju dla Wszystkich Pokoleń w Parku Kępa. Z kolei w strefie Zagórze Południe zrealizowany zostanie projekt, w którym partycypować będzie Spółdzielnia „Hutnik” – Bezpieczna Droga do Przedszkola i Rewitalizacja Skweru przy ul. Gwiezdnej. Projekt ten we wszystkich strefach rejonowych uzyskał najwięcej głosów – 2034.

Ponadto m.in.: w Klimontowie wykonany zostanie remont alejek w parku im. Wandy Malczewskiej, przy ul. Maliny remontu doczeka się tamtejszy park, a na Modrzejowie powstanie park linowy.

W strefie ogólnomiejskiej wygrał projekt „Balaton reaktywacja” – etap II (4673 głosów) zakładający miejsca wypoczynkowe, leżaki i pomosty widokowe.