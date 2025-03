Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Zwolnij, bo się przejedziesz"

Pośpiech oraz przekonanie o własnych umiejętnościach, połączone z pewnością dotyczącą technicznych możliwości samochodu to najczęstsze powody przekraczania prędkości przez polskich kierowców.

Na problem zbyt szybkiej jazdy zwraca uwagę rozpoczęta właśnie ogólnopolska kampania społeczna „Zwolnij, bo się przejedziesz”, realizowana przez działającą w Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Co piąty wypadek na naszych drogach spowodowany jest niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. Co istotne, zbyt szybka jazda jest najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Inaugurujemy nową kampanię informacyjno-edukacyjną, ale łączymy ją też z projektowanymi zmianami legislacyjnymi. Robimy to po to, aby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na polskich drogach było jak najmniej – podkreślił minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Dariusz Klimczak.