Ruszyła 11. edycja Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzono kilka zmian!

W dniach 24 maja-17 czerwca 2024 r. mieszkańcy Sosnowca będą mogli składać projekty w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

– W tym roku przygotowaliśmy istotne zmiany. Podzieliliśmy miasto na 5 rejonów w ramach, których będzie można składać projekty. Każdy z tych rejonów posiada kwotę 1,2 mln zł. Maksymalna wartość projektu, który można zaproponować to 1 mln zł. Oznacza to, że w tych rejonach mogą zostać jeszcze skierowane do realizacji projekty do kwoty 200 000 zł. To ukłon w stronę mieszkańców, którzy w czasie konsultacji wypowiedzieli się, że w związku z podwyższeniem puli w rejonach, drobniejsze projekty mogą mieć mniejsze szanse powodzenia – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pozostaje tradycyjnie Strefa Ogólnomiejska w ramach której można w tym roku składać projekty o wartości do 2 mln zł. Dotychczas maksymalną kwotą był 1 mln zł.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, bez względu na wiek, może złożyć maksymalnie 3 projekty do Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w ubiegłym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z elektronicznej listy poparcia projektów. A same pomysły można zgłaszać: elektronicznie (poprzez stronę www.obywatelski.sosnowiec.pl), osobiście w Wydziale Kultury i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu oraz pocztą na adres ww. Wydziału.

– Dodatkowo wracamy do pomysłu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego czyli idei, którą realizowaliśmy w latach 2017-2019. To świetny pomysł, aby wprowadzać postawy obywatelskie już od najmłodszych lat. Jak do tej pory byliśmy jedynym miastem w Polsce, które realizowało to w tak szerokim zakresie. Szkoły oraz przedszkola zgłaszają chęć uczestnictwa do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, a następnie na podstawie regulaminu przeprowadzają w swoich placówkach nabór projektów oraz głosowanie, które pokrywa się terminowo z głosowaniem w Budżecie Obywatelskim. Kwota przeznaczona na obydwa budżety to razem 600 000 zł. Na podstawie ilości placówek oświatowych daje to orientacyjną kwotę ok. 6 000 zł na każdą placówkę – dodaje prezydent Chęciński.