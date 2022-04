[Program] Już w maju 18. Sosnowieckie Dni Literatury!

W piątek 6 maja 2022 roku rusza 18. edycja Sosnowieckich Dni Literatury, jednej z najważniejszych imprez kulturalnych w regionie. Tym razem całość w dużej mierze poświęcona jest postaci Agnieszki Osieckiej, której dwudziesta piąta rocznica śmierci przypada w tym roku. Celem projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, jak co roku, jest skuteczna promocja czytelnictwa polskiej literatury najnowszej oraz zaproszenie wszystkich miłośników sztuki słowa do aktywnego udziału w szeroko rozumianej kulturze literackiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Osiecka. Tylko mnie taką ścieżką poprowadź”

Osiecka jest postacią wciąż intrygującą i obecną w polskiej kulturze. My chcemy przybliżyć także jej mniej znane oblicza: zarówno jako autorki sztuk teatralnych, lirycznych listów, wierszy, jak i reżyserki etiud filmowych. Zamierzamy tę wielobarwność i niezwykły fenomen twórczości Osieckiej zilustrować działaniami o interdyscyplinarnym charakterze, zapraszając publiczność do obejrzenia spektaklu teatralnego z repertuaru Teatru Szczęście z Krakowa, wystawy, pokazu jej studenckich etiud, koncertu największych przebojów artystki oraz dyskusji z biografką poetki.

Gośćmi tegorocznych SDL będą: reportażystki – Małgorzata Rejmer i Ewa Winnicka, prozaiczka Zośka Papużanka oraz poetka i pisarka Anna Janko. Gościem specjalnym wydarzenia będzie natomiast Beata Biały – biografka Osieckiej, której najnowsza książka poświęcona autorce „Szpetnych czterdziestoletnich” miała swoją premierę w zeszłym roku. Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami zaproszonych gości przygotowane przez zaprzyjaźnioną księgarnię Miejscownik. Dla najmłodszych natomiast zorganizowane zostanie spotkanie z Kazimierzem Szymeczko, autorem licznych książeczek dla dzieci. Zorganizowany zostanie także konkurs recytatorski i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży pokazujące piękno dziecięcej poezji Marii Konopnickiej, patronki roku 2022.

18. Sosnowieckim Dniom Literatury towarzyszyć będą liczne działania promocyjne mające na celu zaangażowanie czytelników w to wyjątkowe wiosenne święto literatury. Na Facebooku Biblioteki zorganizowany zostanie konkurs z wiedzy na temat życia i twórczości Agnieszki Osieckiej (czeka atrakcyjna nagroda!). W mediach społecznościowych regularnie publikowane będą obfitujące w ciekawostki zapowiedzi poszczególnych spotkań i imprez, a start projektu poprzedzi interaktywna sesja Q&A na Instagramie. Natomiast czytelnicy, którzy na spotkania przyjdą z wypożyczonymi w naszej bibliotece książkami autorstwa zaproszonych gościń, otrzymają pamiątkowe gadżety. Dodatkową atrakcją będzie plebiscyt, który Organizatorzy zamieszają przeprowadzić wśród czytelników obecnych na imprezach – będzie on polegał na wyborze polskiej pisarki bądź pisarza, któremu Organizatorzy zorganizują spotkanie autorskie w ramach akcji „Sosnowieckie Dni Literatury na bis”.

Zapraszamy do uważnego śledzenia strony internetowej MBP: www.biblioteka.sosnowiec.pl i jej profilów w mediach społecznościowych. Szczegółowy program 18. Sosnowieckich Dni Literatury dostępny jest także na afiszach i w informatorach kolportowanych na terenie całego regionu.

18. edycja Sosnowieckich Dni Literatury - Program

„Agnieszka” - wystawa poświęcona życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej [6-31 maja 2022]

Tegorocznym 18. Sosnowieckim Dniom Literatury towarzyszyć będzie niezwykła wystawa prezentowana w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11). Zaprezentowane na niej będą - z jednej strony kilka wyjątkowych, czarno-białych portretów Osieckiej, znajdujących się w posiadaniu Fundacji Okularnicy, którą założyła córka artystki, Agata Passent; z drugiej - na prezentowanych posterach zamieszczone będą liczne rękopisy Osieckiej: jej osobiste notatki, strony z prywatnego dziennika, teksty piosenek i wierszy, notatki z kalendarzy. Materiały te rodzina artystki udostępniła Polonie, największej bibliotece cyfrowej w Polsce. Wystawa pokaże więc różne oblicza Osieckiej – jej nieśmiałą i poetycką twarz, skonfrontowaną z wizerunkiem świadomej siebie i swojego talentu mistrzyni słowa.

Wystawę będzie można oglądać od 6 do 31 maja w godzinach otwarcia Mediateki. Wstęp wolny.

Beata Biały – gość specjalny 18. Sosnowieckich Dni Literatury [6 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w piątek 6 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z gościem specjalnym tegorocznych SDL – Beatą Biały, promujące książkę „Osiecka. Tego o mnie nie wiecie”. Prowadzenie: Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny.

Beata Biały - Pisarka, tłumaczka, dziennikarka miesięcznika „Twój Styl”. Z wykształcenia psycholog. Specjalizuje się w wywiadach ze znanymi osobami. Jak sama mówi, „słucha opowieści ludzi”.

Reportażystka Ewa Winnicka gościem 18. Sosnowieckich Dni Literatury [9 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w poniedziałek 9 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z reportażystką Ewą Winnicką, promujące książkę „Greenpoint. Kroniki Małej Polski”. Prowadzenie: Anna Cieplak. Wstęp wolny.

Ewa Winnicka - Reporterka, dziennikarka. Pracowała w dziale reportażu „Gazety Wyborczej” oraz w „Polityce”. Trzykrotna laureatka nagrody Grand Press, laureatka Nagrody Gryfia – nagrody dla najlepszej książki roku przyznawanej w ramach Festiwalu Reportażu w Lublinie oraz nagrody MediaTory. Otrzymała również nominacje do Literackiej Nagrody Nike, Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” i Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Anna Janko ponownie gościem Sosnowieckich Dni Literatury [10 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza we wtorek 10 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z poetką i prozaiczką Anną Janko, promujące książkę „Finalistka”. Prowadzenie: Joanna Kisiel. Wstęp wolny.

Anna Janko - Poetka, pisarka, felietonistka. Debiutowała w „Życiu Warszawy” w 1975 roku. Współpracowała z miesięcznikiem „Odra”, w wydawnictwie Prószyński i S-ka redagowała serię poetycką. Felietonistka „Zwierciadła”. Często nazywana bywa „Rimbaudem w spódnicy”. Jest laureatką wielu nagród, m.in. Nagrody Literackiej Gryfia, Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy czy Nagrody Literackiej im. W. Reymonta. W 2021 roku ukazał się trzeci tom trylogii o Hance.

Janko była gościnią 9. Sosnowieckich Dni Literatury w 2013 roku.

Małgorzata Rejmer – 18. Sosnowieckie Dni Literatury [11 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w środę 11 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z reportażystką Małgorzatą Rejmer, promujące książkę „Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii”. Prowadzenie: Monika Wiszniowska. Wstęp wolny.

Małgorzata Rejmer - Pisarka, reporterka. Za debiut literacki otrzymała nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Laureatka Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej, Paszportu „Polityki”, Nagrody Kościelskich, Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia oraz Nagrody Bursztynowego Motyla. Otrzymała także Gwarancję Kultury TVP Kultura. Publikowała m.in. w „Dużym Formacie”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej”, „Herito” i kilkunastu innych tytułach prasowych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu Młoda Polska Narodowego Centrum Kultury.

„#OSIECKA” - Spektakl Teatru Szczęście z Krakowa [12 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza w czwartek 12 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spektakl Teatru Szczęście z Krakowa zatytułowany „#OSIECKA”. Wstęp wolny.

Na scenariusz spektaklu składają się piosenki, fragmenty dramatów, listów i prozy Agnieszki Osieckiej. Na scenie jest Ona, On i zespół muzyczny, a widzowie zabierani są w emocjonalną podróż przez tęsknoty i marzenia. Reżyserem spektaklu jest Łukasz Fijał. Aleksander Talkowski – odtwórca jednej z ról - jest laureatem Głównej Nagrody OFF i Nagrody Publiczności OFF Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2022 roku.

Obsada:

Kamila Bestry

Aleksander Talkowski

Zespół muzyczny:

Dominik Kwaśniewski – fortepian

Grzegorz Kosowski – gitara

Artur Pałusz – perkusja

Deszcze niespokojne – pokaz etiud filmowych Agnieszki Osieckiej i prelekcja dr Magdaleny Boczkowskiej [13 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w piątek 13 maja 2022 o godz. 12.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na pokaz trzech etiud filmowych, które Agnieszka Osiecka - o czym nie wszyscy wiedzą - wyreżyserowała w czasie swoich studiów w łódzkiej Szkole Filmowej na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Będą to: "Słoń", "Zwierzęta futerkowe" oraz "STS 58". Pokazowi towarzyszyć będzie prelekcja dr Magdaleny Boczkowskiej dotycząca epizodu Osieckiej w środowisku filmowym.

Jakie inne etiudy wyreżyserowała? Dlaczego nie podeszła do obrony dyplomu? Którego znanego reżysera była asystentką? O tym wszystkim - w czasie spotkania zatytułowanego "Deszcze niespokojne". Wstęp wolny.

Zośka Papużanka w Zagłębiowskiej Mediatece [13 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w piątek 13 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z Zośką Papużanką, promujące książkę „Kąkol”. Prowadzenie: Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny.

Zośka Papużanka - Pisarka, teatrolożka, pracuje jako nauczycielka języka polskiego. Według krytyków jej debiut był najlepszym, najgłośniejszym i najbardziej obiecującym debiutem roku. Była nominowana m.in. do Paszportów „Polityki” i Nagrody Literackiej Nike. Publikuje na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Radaru”, współpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki”.

Koncert Katarzyny Żak „Miłosna Osiecka” [15 maja 2022]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 18. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w niedzielę 15 maja 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na niezwykły koncert w wykonaniu Katarzyny Żak „Miłosna Osiecka”. Wstęp wolny.

„Miłosna Osiecka” to koncert liryczny, romantyczny, nostalgiczny. „Wybrałam utwory, które są mi najbliższe. I zaśpiewałam je w sposób osobisty, niemal intymny. Jakby to były moje historie” – mówi artystka. Wielką niespodzianką są na pewno dwa nowe teksty Agnieszki Osieckiej, które aktorka dostała od Fundacji Okularnicy. Pierwszy to „Miłości potrzebna jest epika”, do którego nikt dotąd nie napisał muzyki. Zrobił to teraz muzyk i kompozytor Witold Cisło. Drugi to tekst piosenki „Sprzedam cię” wydany w tomiku poetyckim Osieckiej, do którego muzykę stworzył teraz Hadrian Tabęcki. Przepiękne aranżacje wszystkich 14 utworów koncertu są zasługą akordeonisty Bartłomieja Krauza. W ramach koncertu usłyszymy m.in.: „Małgośkę”, „Na całych jeziorach Ty”, „Szpetnych czterdziestoletnich”, „Okularników”, „Weselne dzieci”, „Siedzę w Mławie”, „Wariatkę”, „Balladę wagonową”.

Tegoroczna edycja imprezy powstaje przy współudziale Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Instytutu Mikołowskiego im. R. Wojaczka, Księgarni Miejscownik, Centrum Informacji Miejskiej UM w Sosnowcu.

Honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, Rektor UŚ w Katowicach Prof.. dr hab. Ryszard Koziołek oraz Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.