Prawie 37 mln zł na modernizację sosnowieckiej oczyszczalni!

Sosnowieckie Wodociągi rozpoczynają jedną z najkosztowniejszych inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków przy ulicy Ostrogórskiej. Będzie ekologicznie i oszczędnie.

To jedna z największych oczyszczalni ścieków w całym województwie śląskim

Modernizacja takich obiektów to niemal praca ciągła. Oczyszczalnia Radocha II przy ul. Ostrogórskiej była budowana od 1977 do 2000 r.

– Zmieniające się przepisy, śrubowanie norm w zakresie jakości odprowadzanych ścieków czy zwiększająca się ilość nowych środków używanych przez mieszkańców do utrzymania czystości, to wszystko sprawia, że stale trzeba unowocześniać zakład – tłumaczy Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A..

Na modernizację i remonty oczyszczalni ścieków od 2002 do 2020 wydała 82,5 mln zł, z czego 73,5 mln to środki własne, a w ciągu najbliższych 26 miesięcy dołoży 36,6 mln zł. To oznacza, że w latach 2002-2025 Sosnowieckie Wodociągi zainwestują ponad 119 mln zł.

– W rozpoczynającym się już piątym etapie modernizacji skupimy się przede wszystkim na ograniczeniu ryzyka wystąpienia awarii oraz utrzymaniu wysokiego stopnia oczyszczania ścieków czy wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe wydajniejsze urządzenia. Przebudujemy również obecnie wyłączone z eksploatacji obiekty technologiczne i przywrócimy je do pracy – mówi Rafał Mańka, kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków.

Remontu wymagają również obiekty oraz instalacje, które są narażone na działanie silnie agresywnego środowiska jakim są ścieki. Dlatego tam gdzie jest to możliwe przy pracach będą stosowane materiały takie jak stal nierdzewna i specjalne systemy napraw betonu i stali zbrojeniowej.

– Co ważne inwestycja pomoże nam zmniejszyć zużycie wody sieciowej czyli pitnej, którą wykorzystuje się przy utrzymaniu oczyszczalni. Rozbudujemy wewnętrzną sieć i w większym stopniu będziemy wykorzystywać oczyszczoną wodę w procesie eksploatacji poprzez rozbudowę wewnętrznej sieci wykorzystującej wodę technologiczną w postaci oczyszczonych ścieków, w prowadzonych procesach technologicznych – podkreśla prezes Paweł Kopczyński.

Cała inwestycja, za którą odpowiada Instal Warszawa wykonana będzie w ciągu 26 miesięcy.

– Mamy spore doświadczenie w tego typu realizacjach. W ciągu ostatnich 10 lat odpowiadaliśmy za modernizację około 30 oczyszczalni w Polsce. Mamy doświadczony zespół, jestem przekonamy, że poradzimy sobie z tym zadaniem – podkreślał Andrzej Grygo, prezes Instalu Warszawa.

Długość prac wynika nie tylko z szerokiego zakresu robót budowlanych, ale również z faktu, iż prace będą realizowane na czynnej oczyszczalni, co oznacza, że bardzo ważnym elementem organizacyjnym będzie realizowanie prac w taki sposób, aby w trakcie ich wykonywania nie zostały zakłócone procesy technologiczne, a tym samym został utrzymany wymagany efekt ekologiczny oczyszczalni.