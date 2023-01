Policja ostrzega przed wiadomościami o zagrożonych oszczędnościach w banku!

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed połączeniami telefonicznymi, w których oszuści podszywają się pod pracownika banku lub inną osobę godną zaufania (np. pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, pracownika Związku Banków Polskich, czy policjanta).

Podczas fałszywego połączenia na Twoim telefonie może wyświetlić się numer telefonu lub nazwa zaufanej instytucji, o tego typu oszustwach mundurowi ostrzegali wspólnie FinCERT.pl – BCC ZBP z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendą Główną Policji komunikatem z dnia 7 grudnia 2022 r. pt. „Oszuści dzwonią z numerów podszywających się pod banki lub inne instytucje zaufania publicznego”.

Policja zwraca uwagę, że w ostatnim czasie oszuści nie tylko w rozmowie telefonicznej nakłaniają klienta do przekazania środków, ale coraz częściej przesyłają również do poszkodowanego wiadomość mailową z rzekomą umową przekazania zagrożonych środków na konto techniczne banku lub wysyłają na numer telefonu ofiary sms z numerem rachunku, na który należy przekazać środki. Wszystko po to, aby uwiarygodnić zagrożenie.

To tylko przykładowy scenariusz

Pamiętaj bądź ostrożny, nie ulegaj panice, kontaktuj się ze SWOIM BANKIEM korzystając z zasady: „rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund”. Następnie, połącz się z bankiem lub instytucją, której przedstawiciel dzwonił do Ciebie. Koniecznie wybierz oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, nie oddzwaniaj z listy połączeń, które wyświetlają się na telefonie.

Nie daj się oszukać, przygotowana przez oszustów umowa:

to tylko pretekst, aby przekonać Ciebie do podjęcia decyzji o przelaniu swoich oszczędności na „techniczny” rachunek bankowy wskazany przez oszustów;

nie uwzględnia wszystkich elementów wymaganych przez ustawę – Prawo Bankowe tj. między innymi: czasu trwania umowy; przesłanki i trybu rozwiązania umowy czy zasad rozliczeń;

nie zawiera miejsca na Twój podpis;

zawiera skan podpisu dostępnego w Internecie – np. podpisu niektórych postaci historycznych (przykładowo gen. Tadeusza Kościuszki);

często może zawierać błędy gramatyczne lub ortograficzne;

może być sporządzona z użyciem języka potocznego np. zamiast terminu „rachunek bankowy”, używane jest słowo „konto”.

Oszustwo lub jego usiłowanie zgłoś w Twoim banku i złóż zawiadomienie na Policji!

Po nawiązaniu połączenia telefonicznego i przekazaniu informacji o rzekomym zagrożeniu dla naszych pieniędzy scenariusz może wyglądać tak: