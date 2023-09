Podsumowanie wakacji na polskich drogach

Coroczny okres wakacyjny jest intensywnym czasem pracy dla policjantów pionu ruchu drogowego. Każdego dnia w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na drogi wyjeżdżało ich około kilku tysięcy. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani również w zapewnienie porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji.

Policjanci podsumowują tegoroczne wakacje

Podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali 4993 wypadki drogowe (mniej o 273 w stosunku do 2022 r.), w których zginęło 445 osób (mniej o 8 w stosunku do 2022 r.), a 5867 osób zostało rannych (mniej o 395 w stosunku do 2022 r.). Porównując dane z zeszłego roku, wyniki są lepsze, jednak nie oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, w których ofiary znalazły się w tej smutnej statystyce. Najczęściej to właśnie nadmierna prędkość i lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego przyczyniły się do zaistnienia wielu z nich.

Policjanci od początku wakacji prowadzili również wzmożone kontrole trzeźwości i zatrzymali 20884 pijanych kierujących.

Przypominamy, że po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół, dlatego już w drugiej połowie wakacji policjanci rozpoczęli kontrole w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem prawidłowości oznakowania dróg prowadzących do szkół i przedszkoli oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Liczba sprawdzeń wyniosła 14680, w tym ponad 1800 wniosków dotyczyło konieczności poprawy infrastruktury, z czego większość z nich została już zrealizowana.

Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, rozsądku i wzajemnym szacunku na drodze. Wrzesień charakteryzuje się zmienną aurą, co należy wziąć pod uwagę podczas kierowania pojazdem i uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego. Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze. Szybciej zapadający zmrok oraz opady deszczu wymagają od wszystkich szczególnej ostrożności. Najwięcej bowiem w kwestii wspólnego bezpieczeństwa zależy od samych uczestników ruchu drogowego.