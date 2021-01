Początkujący kierowca wyścigowy z Sosnowca poszukuje sponsorów

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Mateusz Gawron, 18-letni uczeń sosnowieckiego Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego jest początkującym kierowcą wyścigowym.

Po obiecujących treningach i znakomitych rezultatach na Torze Słomczyn (obiekt wyścigowy koło Warszawy) w 2021 r. chciałby wystartować w pełnym sezonie w serii Toyota Racing Cup rozgrywanej w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Jedyną rzeczą, która go blokuje są środki finansowe. Weekend wyścigowy (sobota oraz niedziela - kwalifikacje i wyścig w ciągu każdego dnia) to koszt nawet 15 000 zł. W ciągu sezonu odbywa się 4-5 weekendów wyścigowych, (czyli 8-10 wyścigów). Koszt sezonu to ponad 60 000 zł.

Mateusz poszukuje sponsorów, którzy pomogą w realizacji jego marzeń i planów

- Sponsor będzie miał możliwość wyeksponowania nazwy/loga na samochodzie (oklejenie niemalże w dowolny sposób na znacznym obszarze auta), a ponad to loga/nazwy firmy na kombinezonie oraz kasku. Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, w tym Toyota Racing Cup są seriami medialnymi oraz widowiskowymi i pojawiają się w licznych artykułach, a także w telewizji - podkreśla sosnowiczanin.

Krótkie "wyścigowe" CV Mateusza:

pierwsze kroki w jeździe sportowej w cywilnym Fiacie Seicento na drogach prywatnych

rozpoczęcie treningów kartingu halowego i kontynuacja regularnych treningów

trening wyczynowym gokartem kategorii Rotax Max Senior z zespołem Racing Driver Program CRG na Torze Słomczyn (konfiguracja toru kartingowa)

trening samochodem wyścigowym Toyota Celica biorącym udział w pucharze markowym Toyota Racing Cup, rozgrywanym w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Trening organizowal Complex Motorsport i odbył się on na Torze Słomczyn (konfiguracja toru samochodowa).

- regularne treningi jazdy sportowej samochodem Citroen Saxo, na drogach prywatnych.

Kontakt - matigawr@gmail.com