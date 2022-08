Performans artystyczny dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - organizator akcji letniej „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” – serdecznie zaprasza do udziału w wielkoformatowym performansie artystycznym dla dzieci i młodzieży „Strefy emocji”, które odbędą się w środę 17 sierpnia 2022 o godz. 11.00 w Parku Sieleckim (przestrzeń przy stacji Sosnowieckich Rowerów Miejskich). Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona.

Strefy emocji w Zagłębiowskiej Mediatece!

Dla dzieci chcących spróbować swych sił w artystycznej zabawie plenerowej z dużym rozmachem, przygotowany został performance w sosnowieckim Parku Sieleckim. Utworzonych zostanie 6 stref, w których umieszczonych zostanie 6 płócien o wymiarach 1,5 x1,5 m (i większych!), farby, spraye, gąbki, mopy, wypełnione farbą bomby wodne, wiadra, kombinezony malarskie, grzebienie oraz inne nietypowe narzędzia, a zadaniem dzieci (przebywających pod opieką animatorów – plastyków) będzie wybór odpowiedniej dla siebie strefy i dopasowanej do niej emocji, a następnie przedstawienie adekwatnych uczuć na płótnie poprzez chlapanie, rozlewanie, wcieranie, pryskanie - bez żadnych ograniczeń i narzuconych konwencji. Uczestnicy w niezwykle rozrywkowy i ekspresyjny sposób poznają nowe techniki plastyczne, charakterystykę nurtu action painting oraz docenią terapeutyczną moc sztuki. Będące pokłosiem akcji płótna zostaną przetransportowane do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki i tam będzie można je oglądać do końca wakacji.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl) należy przesłać na adres promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11, poziom II). Ilość miejsc ograniczona. Zapisy ruszają 10 sierpnia 2022 o godz. 11.00.

Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.

Partnerami akcji są: Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Wydawnictwo Literatura z Łodzi, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Agencja Autorska Autograf z Łodzi, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, Księgarnia Świat Książki w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu.

Patronat medialny: TVS, Wyborcza.pl, Kurier Miejski, Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, Nakanapie.pl, MiastoDzieci.pl, SilesiaDzieci.pl, RodziceDzieci.pl

Część nagród fundują: Wydawnictwo Literatura z Łodzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kino Helios w Sosnowcu, Laserhouse w Sosnowcu, JumpMax Sosnowiec, DVDmax.pl Sp. z o.o. z Konina.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.