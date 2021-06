Otwarcie kąpieliska na Stawikach i basenów miejskich

Sosnowiec zaprasza do aktywnego wypoczynku nad wodą. 11 czerwca otwarte zostanie kąpielisko na Stawikach, z kolei od 25 czerwca zapraszamy na odkryte pływalnie miejskie.

Już od najbliższego piątku 11 czerwca będzie można tam zażywać słonecznych oraz wodnych kąpieli.

– Serdecznie zapraszamy, wszystko jest już gotowe. Bezpiecznie można się na Stawikach kąpać. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszym Sanepidem, a kontrole jakości wody odbywać się będą co trzy tygodnie – podkreśla Jerzy Górak, dyrektor MOSiR, które zarządza zarówno kąpieliskiem jak również odkrytymi pływalniami.

Baseny przy ul. Zamkowej oraz Wojska Polskiego zostaną otwarte nieco później, w ostatni dzień roku szkolnego, a więc 25 czerwca.

– Jestem przekonany, że jak co roku nasze obiekty będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Ceny biletów będą takie same jak przed rokiem, nie będą to zbyt wygórowane stawki tak aby jak największa liczba osób mogła z nich skorzystać – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.