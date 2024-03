Oszustwa „na legendę”- spotkanie z policjantami

26 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Filia nr 1 – Środula oraz przedstawiciele II Komisariatu Policji w Sosnowcu serdecznie zapraszają mieszkańców na debatę Oszustwa „na legendę”.

Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 marca 2024 o godz. 10.00 w siedzibie biblioteki przy ul. J. Kossaka 10a. Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).