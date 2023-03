"Opowieść. Biblia w grafice" Marca Chagalla. Wernisaż z oprowadzeniem w Sosnowcu

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprasza na wernisaż wystawy "Opowieść. Biblia w grafice" Marca Chagalla.

Wernisaż wystawy w Sosnowcu

Wszyscy lubimy opowieści. Zwłaszcza o ludziach takich, jak my. Poza zasłoną historycznych dekoracji odnajdujemy emocje i myśli, które mogłyby być także naszymi. Światowej sławy artysta Marc Chagall postanowił zilustrować najbardziej znaczącą dla naszej kultury Opowieść – Biblię. Zachował przy tym swą niezwykłą oryginalną stylistykę, łączącą oniryczne postrzeganie rzeczywistości z ogromną wrażliwością na kolor i linię. Chagall wywodził się z ortodoksyjnej społeczności chasydzkiej, jednak jego postrzeganie duchowości dalekie było od ortodoksji, za to bliskie mistycyzmowi. Aby przygotować się do realizacji zadania, wybrał się nawet w podróż do Ziemi Świętej, by głębiej odczuć istotę tej wyjątkowej Opowieści. Na prezentowaną wystawę składają się prace Marca Chagalla pochodzące z kolekcji Epicentrum Art Gallery. Komentarze kuratorskie przybliżają kontekst powstania poszczególnych grafik.