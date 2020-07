Odzyskali pieniądze i zatrzymali sprawcę włamania do sejfu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który dokonał włamania do sklepowego sejfu. O kradzieży powiadomił właściciel placówki. Szybkie ustalenia spowodowały, że sprawca został zatrzymany, a skradzione pieniądze odzyskane.

Łupem włamywacza padło 16 tys. złotych

Sklep położony jest w jednej z sosnowieckich galerii handlowych. Kierownik sklepu, gdy zajrzał do sejfu odkrył, że brakuje w nim kopert z zawartością gotówki w kwocie 16 tys. złotych. Ani w sklepie jednak, ani na sejfie nie dało się zauważyć żadnych śladów włamania. Kierownik powiadomił policjantów o zaistniałej sytuacji. Dzięki błyskawicznym ustaleniom śledczych sprawca został wytypowany.

Okazał się nim 20-letni pracownik sklepu

Początkowo nie przyznawał się do włamania, jednak kiedy policjanci przedstawiali mu kolejne dowody zabezpieczone w sprawie, przyznał, że to on jest sprawcą. Kryminalni szybko ustalili także, gdzie ukryty jest łup. Całość zrabowanych pieniędzy wróciła do właściciela. Jak się okazało, mężczyzna dokonał włamania poza godzinami pracy sklepu. Wiedział jak przedostać się do wnętrza placówki i wykorzystał znany mu kod dostępu do sejfu, dzięki czemu dokonał kradzieży. Teraz za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. 20-latek nigdy dotąd nie był karany. To jego pierwszy konflikt z prawem