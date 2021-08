Oddaj głos na MDK Kazimierz!

Czy Sosnowiec po raz kolejny w internetowym plebiscycie zdobędzie tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej województwa śląskiego? To zależy od internautów.

Trwa głosowanie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną województwa śląskiego. W tym roku do rywalizacji ostatecznie stanęły 33 realizacje. Internauci każdej mogą dać od 1 do 3 punktów. Wśród nich jest właśnie Miejski Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu.

Aby zagłosować, wystarczy kliknąć TUTAJ.

- To kolejny raz, kiedy możemy pokazać województwu, że w Sosnowcu inwestujemy na każdym polu. Kultura i rozrywka ma się u nas bardzo dobrze, ale kandydatura Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” to także dowód na to, że obiekty przeznaczone na cele społeczne również są dla nas ważne – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Sosnowiec ma niezwykłe tradycje w głosowaniu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w województwie. W 2018 roku wygrały Stawiki, rok później Mediateka, a ostatnio Amfiteatr Muszelka. W tej edycji do konkursu został zgłoszony Miejski Dom Kultury "Kazimierz". Budynek to miejsce o bogatej historii, przy którym wychowały się pokolenia Sosnowiczan. Kompleks kulturalny został oddany do użytku 1 maja 1966, a w jego budowie brała udział lokalna społeczność. Inwestycja została podzielona na dwie części: przebudowę samego budynku i remont sali koncertowej we wnętrzu.

W sumie prace kosztowały ponad 13,5 mln zł. Dzięki przebudowie MDK przeszedł prawdziwą metamorfozę. Budynek został ocieplony. Obrazy wykonane w technice sgraffito, które zdobią elewację MDK, zostały odrestaurowane. Odtworzony został także neon nad wejściem głównym oraz stworzono salę konferencyjną.

W ramach rewitalizacji dobudowano też nowy pawilon, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na cele społeczne, dla organizacji pozarządowych czy punkt opieki nad dziećmi. W wyremontowanej sali pojawiła się nowa instalacja oświetleniowa, drzwi, schody oraz scena wraz z fosą orkiestry. Na widowni może zasiąść 237 osób w nowych i wygodnych fotelach.

Jak zagłosować?

To niezwykle proste. Wystarczy wejść na stronę TUTAJ, tam wybrać Sosnowiec i MDK "Kazimierz". Kliknąć ilość punktów (najlepiej 3), na samym dole strony podać maila i zaakceptować zgody. Po otrzymaniu potwierdzające wiadomości mailowej konieczne jest kliknięcie w link w niej zawarty.

Głosowanie trwa do końca sierpnia.