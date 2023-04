Mocny początek kwietnia na ekranach Heliosa

Piątek to idealny czas na wyjście do kina, zapoznanie się z pełnym nowości repertuarem kin Helios czy też na nadrobienie filmowych zaległości. Podczas tego najbliższego każdy widz będzie mógł zdecydować, którą z porywających pozycji wybierze... Na wymagających kinomanów czekają spotkania ze światowymi hitami oraz cyklem Kino Konesera, fanów sportu z pewnością ucieszą rozgrywki Ligi Mistrzów na wielkim ekranie.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Oparty na prawdziwych wspomnieniach film „Egzorcysta papieża” w reżyserii Juliusa Avery'ego opowiada o legendarnym, włoskim księdzu Gabrielu Amorth. W roli głównej widzowie zobaczą Russella Crowe, dla którego ta produkcja to pierwszy horror w karierze. Film został zrealizowany na podstawie książki autorstwa samego duchownego, który pozostawił po sobie mnóstwo relacji z egzorcyzmów odprawianych na całym świecie.

„AIR” – kolejna nowość na ekranach Heliosa – to film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.

Od 10 kwietnia zobaczyć będzie można porywający film akcji „Dungeons & Dragons. Złodziejski honor” na seansach przedpremierowych. Ta porywająca produkcja przenosi widzów bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek oraz banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.

Keanu Reeves zachwyca fanów brawurowej serii w najnowszym filmie „John Wick 4”. Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność, John wie, że może liczyć tylko na siebie. To co się zmieniło, to jedynie fakt, że ma przeciwko sobie całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.

„Shazam! Gniew bogów” to fantastyczny sequel hitu z 2019 roku na podstawie słynnych komiksów DC. W tej produkcji Billy/Shazam kontynuuje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny. Wspólnie będą bronić miasta przed przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności...

„Missing” to opowieść, która sprawi, że widzowie zastanowią się, jak dobrze znają tych, którzy są im najbliżsi. Kiedy matka June, znika podczas wakacji w Kolumbii ze swoim nowym chłopakiem, dziewczyna stara się ją odnaleźć. Zaniepokojona córka w kreatywny sposób wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, które ma pod ręką, aby spróbować to zrobić, zanim będzie za późno. Gdy jednak sięga głębiej, jej cyfrowe śledztwo rodzi więcej pytań niż odpowiedzi... a gdy odkrywa tajemnice dotyczące najbliższej osoby, okazuje się, że tak naprawdę nigdy jej nie znała.

„Puchatek: Krew i miód” to produkcja, która – wbrew pozorom – zainteresuje widzów dorosłych. Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew, a po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną... Ten horror zostanie zaprezentowany także w najbliższy piątek, w ramach Maratonu Strachu.

Helios ma także fantastyczne wieści dla miłośników piłki nożnej. Elitarne rozgrywki Champions League powracają bowiem na wielki ekran! Tegoroczne pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów UEFA zapowiadają się bardzo emocjonująco, a to dopiero początek decydującej fazy rozgrywek. Już od wtorku, 11 kwietnia transmisje najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich zagoszczą ponownie na ekranach kin Helios. Sieć daje swoim widzom niezwykłą szansę obejrzenia transmisji w komfortowych warunkach sali kinowej. Wielki ekran, wygodne fotele, wysoka jakość dźwięku i obrazu – to wszystko sprawi, że miłośnicy piłki nożnej poczują się tak, jakby byli w samym centrum porywających wydarzeń.

W poniedziałek, 10 kwietnia fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na poruszający film „Fabelmanowie”, w którym Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa. Sammy Fabelman, wrażliwy nastolatek, wielki miłośnik kina i początkujący filmowiec przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Bilety na porywające seanse filmowe są dostępne na stronie www.helios.pl, w kasach kin w całej Polsce oraz w aplikacji mobilnej. Planując wizytę w kinie i kupując bilet wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.