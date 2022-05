Matura 2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Grota Roweckiego 64 w tym roku przystępuje do matury 146 uczniów z siedmiu klas maturalnych technikum oraz słuchaczy branżowej szkoły zawodowej drugiego stopnia.

W dniach 4-6 maja odbywają się matury z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego na poziomie podstawowym. W dniach od 9 do 18 maja odbędą się matury z przedmiotów dodatkowych oraz matury na poziomie rozszerzonym. Tegoroczni maturzyści zdali już wszystkie egzaminy zawodowe na kierunkach kształcenia i uzyskali kwalifikacje technika w zawodach, w których się kształcili: technik żywienia, technik turystyki, technik hotelarstwa, technik fryzjerstwa, technik przemysłu mody, technik fotografii i cyfrowej obróbki obrazu, technik weterynarii, technik reklamy, technik rachunkowości i technik ekonomista. Do uzyskania wykształcenia na poziomie średnim brakuje im tylko matury.

„Jestem lekko zestresowana, ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Zdaję język polski, matematykę i angielski rozszerzony. Chciałabym iść na studia na kosmetologię w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Ukończyłam technikum na kierunku fryzjerstwo, chcę podnosić swoje umiejętności zawodowe. Chcę być w przyszłości trychologiem – pomagać ludziom rozwiązać problemy z włosami. Zdałam już egzaminy zawodowe. Będę mogła pracować w trakcie studiów już w zawodzie, aby zarobić na studia i się utrzymać. Proszę, żeby wszyscy trzymali za mnie kciuki” – mówi Klaudia Toborowicz – maturzystka Technikum nr 7.

„Nasza szkoła stawia przede wszystkim na profesjonalne, wysokiej jakości kształcenie w przedmiotach zawodowych, uczymy na najlepszym sprzęcie w dobrze wyposażonych pracowniach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy szerokie spektrum praktyk zawodowych. Jednak równolegle dbamy o kształcenia przedmiotów ogólnokształcących. Przygotowujemy młodzież do egzaminów dojrzałości, gdyż zdana matura jest często kluczem do dalszego rozwoju, dalszej edukacji oraz spełniania marzeń naszych absolwentów” – mówi Dominik Kowalski rzecznik prasowy szkoły.

Maturę w CKZiU w Sosnowcu zdają również słuchacze branżowej szkoły zawodowej drugiego stopnia. Absolwenci branżowej szkoły zawodowej pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę zawodu w CKZiU w Branżowej Szkole Zawodowej Drugiego Stopnia i kończąc ją mają prawo przystąpić do matury. W tym roku przystępuje do matury kilkoro takich słuchaczy z kierunków fryzjerstwo i gastronomia.

Na szczególną uwagę zasługują nasi tegoroczni maturzyści z Ukrainy

W klasach maturalnych jest czworo uczniów, którzy przyjechali do Polski kilka lat temu i rozpoczęli naukę w naszych technikach. Teraz ją kończą w polskim systemie edukacji i zdają polską maturę po polsku. Nasz egzamin dojrzałości otwiera im drogę do nauki i pracy w całej Unii Europejskiej, jak i do powrotu na Ukrainę.