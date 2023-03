Marcowe propozycje na ekranach kin Helios

Najbliższy tydzień przyniesie widzom intrygujące premierowe tytuły z filmową adaptacją kontrowersyjnej książki Piotra C. na czele. Oprócz nowości na ekranach sieci kinomani znajdą także wielkie światowe hity: „Ant-Man i Osa. Kwantomania” oraz „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”. Aktualny repertuar w heliosowym wydaniu uzupełniają uwielbiane przez widzów seanse specjalne: Filmowe Poranki, Kino Kobiet oraz Kino Konesera.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

„Pokolenie Ikea” to pozycja dla wszystkich, którzy chociaż raz posmakowali randkowania... Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy jedyna kobieta, z którą jest szczery i z którą nie sypia stawia mu ultimatum. Podążając za hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat szybkich randek i jednonocnych romansów. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.

Na młodych widzów czeka familijna nowość - „Szczęście Mikołajka”. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, gdy na świat przyszedł chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele wiadomo o jego pierwszych latach życia, ale o czasach szkolnych usłyszał cały świat! Razem z paczką kumpli opanował do perfekcji sztukę doprowadzania do szaleństwa nauczycieli, rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo! Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech. Z myślą o osobach z nadwrażliwością sensoryczną, dla których wizyta w kinie może stanowić wyzwanie, Helios zaprasza na pokaz tego filmu także w ramach unikalnego cyklu Seansów Przyjaznych Sensorycznie w sobotę, 4 marca.

„Filip” to dramat wojenny na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Frankfurt 1943. Tytułowy bohater jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart...



Porywająca produkcja „Ant-Man i Osa. Kwantomania” to spektakularny powrót Scotta Lang i Hope Van Dyne jako słynnych superbohaterów. Razem z rodzicami Hope oraz córką Scotta przeżyją zupełnie nowe przygody, przemierzając niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji zostaną zmuszeni do przekroczenia granic tego, co dotychczas uważali za możliwe...

Na młodych widzów czekają seanse animacji „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka władczyni wraz z wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów. Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

W niedzielę, 5 marca o godzinie 10:30, Helios zaprasza także na kolejną porcję filmowych niespodzianek. Wówczas, w ramach cyklu Filmowe Poranki, zaprezentowany zostanie nowy zestaw bajek „Strażak Sam”. Ta ciepła animacja podbija serca małych kinomanów na całym świecie. Codzienne życie tytułowego bohatera toczy się spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Projekcję tradycyjnie poprzedzą konkursy i zabawy na sali kinowej.

6 marca miłośnicy cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na dramat kostiumowy „W gorsecie”. Cesarzowa Elżbieta, skandalistka wiedeńskiego dworu, robi wszystko, by współtworzyć swój mit. U progu 40. urodzin, które według opinii publicznej są ostatecznym końcem jej młodości, Sisi za wszelką cenę chce zadbać o swój wizerunek...

Helios zaprasza także na najbliższą odsłonę Kina Kobiet. W środę, 8 marca na ekranach kin w całej Polsce zagości film „Plan na miłość” - międzykulturowa komedia romantyczna, która bawi i wzrusza niezależnie od tego, skąd pochodzimy i w którym miejscu na Ziemi biją nasze serca. Poza filmem na Panie czeka moc atrakcji, konkursów oraz doskonałej zabawy w wyjątkowym klimacie Bollywood!

