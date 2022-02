Luty w mocnej obsadzie w kinach Helios!

W tym tygodniu na fanów filmowych wrażeń czeka moc premierowych seansów, porywające hity oraz przeróżne seanse specjalne, w tym na przykład Nieromantyczny Maraton Horrorów! Dziecięcą publiczność ucieszą familijne animacje oraz Filmowy Poranek. Oczywiście sieć przygotowała także inne propozycje dla widzów, nie tylko z okazji zbliżających się Walentynek.

"Wyjdź za mnie"

Czy dwoje ludzi z kompletnie innych światów może pokonać przepaść ich dzielącą i stworzyć miejsce, do którego oboje należą? O tym widzowie przekonają się już w najbliższy piątek, wraz z premierą filmu „Wyjdź za mnie”! Jennifer Lopez gra supergwiazdę muzyki, która jest w związku z Bastianem. Ich wspólny hit zdobywa listy przebojów, a oni postanawiają się pobrać przed swoją publicznością. Jednak Kat na chwilę przed powiedzeniem „tak” odkrywa, że Bastian ją zdradził. Chcąc zemścić się postanawia poślubić nieznajomego, którego wybiera losowo z publiczności... Warto wspomnieć, że 16 lutego film zostanie zaprezentowany także w ramach cyklu Kino Kobiet.

"Miłość jest blisko"

W piątek, 11 lutego na ekranach zadebiutuje także nowość „Miłość jest blisko” - najnowsza komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, a ich sypialnie dzieli tylko ściana. Natalia pragnie mężczyzny, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji. Pewnego dnia ich marzenia się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną podróżniczkę. W Natalii zakochuje się bogaty dentysta, który chce spełniać jej marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco.

"Naznaczona"

W kinach Helios nie zabraknie również projektów specjalnych, na które już dziś warto zarezerwować czas. Na miłośników nocnego trybu życia czeka wyjątkowy, Nieromantyczny Nocny Maraton Filmowy! Już w najbliższy piątek odbędzie się przerażająca filmowa noc pełna grozy... Cykl NMF zaprezentuje aż cztery mrożące krew w żyłach produkcje z przedpremierowym pokazem filmu „Naznaczona”!

"Sing 2"

Czas z rodziną warto spędzić w Heliosie, bo czekają tam aż trzy wyjątkowe propozycje! Animacja „Sing 2” to rozśpiewana przygoda z Busterem Moonem oraz jego ekipą. Przed bohaterami większe marzenia, jeszcze większe wyzwania i największy występ w historii. Inny, nie mniej uwielbiany przez widzów bohater, powraca na kinowe ekrany w hicie „Skarb Mikołajka”. W życiu chłopca najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli. Kiedy więc ​​rodzina musi się przeprowadzić, chłopiec wpada w rozpacz...

"44 Koty"

Na małych kinomanów czekać będą także liczne atrakcje podczas najbliższej edycji cyklu Filmowe Poranki. 13 lutego zaprezentowane zostaną bajeczki z serii „44 Koty”. Te seanse to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

"Żeby nie było śladów"

17 lutego w ramach cyklu Kultura Dostępna Helios zaprasza na film „Żeby nie było śladów”, wybitny film Jana P. Matuszyńskiego. Widzowie będą świadkami tragicznych wydarzeń związanych ze śmiercią Grzegorza Przemyka i na blisko trzy godziny powrócą do Warszawy lat 80., obserwując represyjność stosowaną wobec polskiego społeczeństwa przez ówczesne władze.

Kina Helios kochają wszystkich widzów – bez wyjątków! Nie od dziś wiadomo, że zakochani robią sobie prezenty, naturalnie tak jest i w tym przypadku. Sieć zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodą główną jest roczny karnet do kina dla dwojga! Dzięki niemu laureaci będą mogli celebrować swoją miłość do kina przez okrągły rok. Szczegóły dostępne są pod adresem: www.helios.pl/walentynki.

Repertuar Heliosa niezmiennie oferuje super seanse każdego dnia. Dlatego warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami i zaopatrzyć w kinowe bilety. Należy przy tym pamiętać o wyjątkowej ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”! Do zobaczenia na porywających seansach, nie tylko dla zakochanych.