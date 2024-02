Lutowe nowości w kinach Helios

Nowy repertuar oznacza kolejną dawkę porywających premier! Polskie kino tej zimy nie zwalnia tempa, czego dowodem jest między innymi tytuł „Sami swoi. Początek”. Ponadto na wielkich ekranach zagości superprodukcja „Madame Web”, jak również kinowe przeboje i wyjątkowe cykle. Filmowe emocje to doskonały pomysł na niezapomniany czas w gronie rodziny oraz przyjaciół.

"Sami swoi. Początek"

Gorącą premierą nadchodzącego tygodnia jest „Sami swoi. Początek”. Po latach od ostatniego filmu z legendarnej trylogii widzowie znów będą mogli śledzić losy skonfliktowanych sąsiadów. Tym razem fabuła ukazuje bohaterów jeszcze zanim zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane. Akcja filmu przenosi kinomanów na przedwojenne Kresy, gdzie gospodarstwa Kargulów i Pawlaków także graniczyły ze sobą. Już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. W obsadzie znaleźli się Adam Bobik jako Pawlak i Karol Dziuba w roli Kargula, na wielkim ekranie towarzyszą im między innymi: Paulina Gałązka, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka oraz Anna Dymna.

"Madame Web"

Fani serii o Spider-Manie mogą cieszyć się z poszerzenia filmowego uniwersum o nową bohaterkę – „Madame Web”. Cassandra Webb jest pracującą na Manhattanie ratowniczką medyczną. Pewnego dnia odkrywa w sobie niezwykłe umiejętności jasnowidzenia, dzięki którym udaje się jej ocalić trzy młode kobiety. Według jej wizji mają one niesamowitą przyszłość, jednak czyhają na nie śmiertelne zagrożenia. Sieć Cassandry, znanej też jako Madame Web, połączy je wszystkie i sprawi, że wspólnie stawią czoła niebezpieczeństwom. W rolach głównych występują między innymi Dakota Johnson i Sydney Sweeney.

"Priscilla" i "Piękna katastrofa 2"

Ponadto w kinach nadal można obejrzeć najpopularniejsze tytuły ostatnich tygodni. „Priscilla” to najnowsze dzieło Sofii Coppoli, przybliżające historię związku legendarnego Elvisa Presleya i młodziutkiej Priscilli Beaulieu. Choć miłości i luksusowego życia zazdrości im cały świat, dziewczyna nie czuje się szczęśliwa, a rezydencja Graceland staje się dla niej złotą klatką. Propozycją w romantycznym, ale i komediowym klimacie jest „Piękna katastrofa 2”. Bohaterowie budzą się po szalonej nocy w Las Vegas już jako małżeństwo. W dodatku wygrali znaczną kwotę, za którą zamierzają wyprawić wieczór kawalerski i panieński. W międzyczasie ściga ich jednak mafioso, chcący odzyskać pieniądze przegrane w kasynie.

"Miłość jak miód" i "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5"

Miłośnicy polskich komedii również znajdą coś dla siebie. „Miłość jak miód” to opowieść o dwóch kobietach przechodzących menopauzę, które mają za sobą trudne życiowe doświadczenia. Przyjaciółki spontanicznie decydują się na zamianę miejscami, co przynosi szereg komplikacji, lecz przede wszystkim otwiera je na niespodziewaną miłość! Na ekranach dostępny jest również film „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Patchworkowa rodzina Wolańskich i Zawadów jak zwykle dostarcza dawki humoru – tym razem Agnieszce i Marcinowi rodzi się mały Kuba, a Piotruś marzy o tym, by mieć dziecko z Marlenką.

W repertuarze kin Helios można znaleźć także propozycje dla całej rodziny, takie jak „Emma i czarny jaguar”. Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope – małego czarnego jaguarka. Po latach rozłąki dziewczyna dowiaduje się, że zwierzętom w Amazonii zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Emma rusza zatem do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Nie można nie wspomnieć o przebojowej „Akademii Pana Kleksa”, w której szalony pedagog, Ambroży Kleks, ukazuje swoim uczniom niesamowity świat bajek i wyobraźni. Ta wyczekiwana produkcja to ekranizacja bajki Jana Brzechwy i nowa wersja filmu z lat 80., na którym wychowało się całe pokolenie kinomanów.

Oczywiście nie zabraknie także tytułów nominowanych w tegorocznej edycji Oscarów. W najbliższy poniedziałek, 19 lutego, w ramach cyklu Kino Konesera zostanie wyświetlony francuski film „Anatomia upadku”. Samuel ginie w wypadku w Alpach, a śledczy przyglądają się sprawie i badają, czy mężczyzna skoczył sam, czy może z balkonu wypchnęła go jego żona, Sandra. W czasie publicznego procesu kobieta będzie musiała przybliżać najbardziej intymne szczegóły swojego życia.

Czwartki to wieczory z polskim kinem i cyklem Kultura Dostępna, przybliżającym dzieła rodzimej kinematografii w promocyjnej cenie. 22 lutego odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „Vika!”. Opowiada on o 84-letniej DJ-ce, Vice – gwieździe warszawskich klubów i kolorowym ptaku. Pełna charyzmy kobieta, choć nie wiedzie typowego życia osoby w jej wieku, musi mierzyć się z przemijaniem. W obliczu problemów zdrowotnych pragnie dawać radość innym seniorom.

Luty to czas wyczekiwanych premier! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

