Kosmicznie odlotowy repertuar Heliosa!

10, 9, 8... START! Kto z widzów czekał na ten moment, może już od najbliższego piątku zająć wygodnie miejsce fotelu jednego z kin Helios i wyruszyć na podbój galaktyki z Buzz Astralem! Na miłośników przestworzy nadal czeka wolne miejsce w kokpicie F-18 i lot z Maverickiem, a komu niestraszne są prehistoryczne gady z pewnością odnajdzie się wśród bohaterów „Jurassic World”. Doznania wizualne gwarantowane niczym na rollercoasterze, a więc czas zapiąć pasy i wyruszyć w fantastyczną, filmową przygodę!

Kosmiczną przygodę czas zacząć! „Buzz Astral” wyląduje we wszystkich kinach Helios już w najbliższy piątek, 17 czerwca! To historia, w której widzowie poznają młodego pilota testowego i jego brawurowe wyczyny w kosmosie. Tytułowy bohater - Buzz Astral - to niesamowity strażnik i obrońca kosmosu, a jego skafander stał się rozpoznawalny w całym świecie bajkowych postaci. Dla upamiętnienia jego heroizmu została stworzona zabawka pojawiająca się w późniejszych częściach „Toy Story”. Czas wyruszyć na podbój galaktyki biorąc na kolana uroczego towarzysza – kociego robota imieniem Kotex.

Dla kinomanów o mocnych nerwach Helios ma mroczną niespodziankę po obejrzeniu, której dźwięk telefonu będzie wywoływał dreszcze... Już w najbliższy weekend odbędą się przedpremierowe seanse filmu „Czarny telefon”! Historia nieśmiałego, ale sprytnego 13-latka Finneya Shawa uprowadzonego przez sadystycznego zabójcę i uwięzionego w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdadzą. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu. Film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla, amerykańskiego pisarza horrorów – syna Stephena Kinga.

Dinozaury oficjalnie zdominowały kina notując najwyższy wynik otwarcia całej kultowej serii „Jurassic World” w Polsce! „Jurassic World Dominion” to blisko 150-minutowa szalona wyprawa po świecie, w którym dinozaury żyją na wolności obok ludzi. Taki świat nie może jednak egzystować w harmonii biorąc pod uwagę ludzką naturę, której nie da się oszukać... Do znanych widzom bohaterów z poprzednich części dołączają tym razem znani z „Jurassic Park” - Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill. Najnowsza część „Jurassic World” to zapierające dech w piersiach widowisko pełne szalonych pościgów na ziemi i w powietrzu oraz niesamowitych zwrotów akcji, których mógłby pozazdrościć sam James Bond! Twórcy gwarantują, że będzie to idealne zwieńczenie serii.

Pojawienie się w kinach dinozaurów nie wpłynęło znacząco na wynik oglądalności „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise wciąż jest na fali, a najnowsza produkcja już stała się najbardziej kasowym filmem w jego karierze! Maverick wraca do szkoły lotniczej Top Gun, gdzie czeka go najtrudniejsza życiowa misja - stawić czoła demonom przeszłości i podjąć decyzje, z jakimi się nie mierzył. Tego filmu nie można przegapić, a technologia Dolby Atmos pozwoli widzom poczuć co oznacza prawdziwy dźwięk w kinie...

Bohaterowie animacji „PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS” są na wskroś źli, niemoralni i socjopatyczni. Pan Wąż – w klacie mizerny, ale przeciwpancerny żaden sejf mu się nie oprze. Miss Tarantula – kieszonkowy haker, Pan Pirania – mały, ale wariat, Pan Rekin – mistrz kamuflażu i szef gangu Pan Wilk – błyskotliwy kieszonkowiec. Może i są źli, ale są w tym dobrzy! Czyżby? Po latach niezliczonych napadów zostają w końcu złapani, Pan Wilk zawiera umowę (której nie ma zamiaru dotrzymać), aby uratować ich wszystkich od kary więzienia: postanawia, że będą od teraz... dobrymi obywatelami. Żeby uwierzyć, trzeba zobaczyć!

Helios nie zapomina również o najmłodszych widzach z Ukrainy, na których czeka przygoda w towarzystwie „Psiego Patrolu” czyli sześciorga bohaterskich szczeniąt: Marshalla, Chase’a, Rocky’ego, Zumy, Rubble’a i Skye, które pod przywództwem dziesięcioletniego Rydera wyruszają na ratunek potrzebującym. Żadna praca nie jest zbyt duża, a żaden psiak zbyt mały, aby ruszyć do akcji, kiedy ktoś prosi o pomoc.

Kino Konesera zaprezentuje 13 czerwca film „Lingui” jeden z nielicznych filmów z Afryki, który trafił do konkursu festiwalu w Cannes i wzbudził zachwyt krytyków. To kameralna, poruszająca do głębi opowieść o matce, która podejmuje najwyższe ryzyko, by ocalić córkę, i o opresji, z której rodzi się kobieca solidarność. To także niezwykłej urody kino nasycone poezją i prawdziwy obraz części świata, którą dotąd oglądaliśmy oczami zachodnich twórców czy podróżników.

23 czerwca w ramach cyklu Kultura Dostępna na widzów czeka ekranizacja najnowszej powieści Doroty Masłowskiej "Inni Ludzie". Hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i mediów społecznościowych...

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.