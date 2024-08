Koniec prac na Hubala-Dobrzańskiego zbliża się wielkimi krokami!

13 sierpnia drogowcy kończą najbardziej newralgiczne roboty przy budowie ronda u zbiegu ul. Hubala-Dobrzańskiego, Zapolskiej i Gacka.

Utrudnienia dla kierowców

Po robotach sieciowych związanych m.in. z kanalizacją oraz pracach naziemnych przy konstrukcji ronda, przyszedł czas na ułożenie ostatniej warstwy asfaltu i likwidację ruchu wahadłowego. Nawierzchnia układana będzie po całej szerokości drogi, tak by na środku nie było łączeń. Takie rozwiązanie daje gwarancje, że asfalt zwyczajnie wytrzyma dłużej.

Większa trwałość wiąże się jednak z kilkunastogodzinnym zamknięciem rejonu skrzyżowania i objazdami. Tak będzie we wtorek 13 sierpnia od 8 rano do ok. godz. 19.

Największe utrudnienia czekają pasażerów komunikacji autobusowej, ponieważ tak duże pojazdy potrzebują więcej miejsca do przejazdu, dlatego wyznaczone objazdy wiążą się z wyłączeniem z obsługi 13 sierpnia kilku przystanków. Dla linii autobusowych nr. 34, 260 i 835 wyznaczone zostały objazdy, od ulicy Braci Mieroszewskich ulicami: Rydza Śmigłego, aleją Paderewskiego, Lenartowicza, Wiejską i Łukasiewicza do włączenia się na stałe trasy przejazdów na ul. Wileńskiej. Trasy powrotne będą przebiegały analogicznie.

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:

Klimontów Fińskie Domki,

Klimontów Basen,

Klimontów Ogródki Działkowe,

Klimontów Kleeberga,

Klimontów Hospicjum,

Porąbka Dworzec PKP,

Oraz z obsługi linii 34 i 260 stanowiska 1 i 5 przystanku Zagórze Droga do Klimontowa.

W zamian za wyłączone z obsługi stanowiska:

Nr 1 i 2 przystanku „porąbka Kopalnia” będą obsługiwane stanowiska 3 i 4,

Nr 2 przystanku „Zagórze Rondo JPII będzie obsługiwane stanowisko nr 3,

Nr 3 i 4 przystanku „Zagórze Droga do Klimontowa” linia 835 będzie obsługiwała stanowiska 1 i 2.

Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasach objazdowych:

Zagórze Gwiezdna,

Zagórze Droga do Klimontowa,

Zagórze aleja Paderewskiego,

Zagórze Zajezdnia,

Porąbka Hurtownie,

Porąbka Wiejska,

Porąbka Łukasiewicza.

Tramwaj linii 27 będzie kursował bez zmian.

Kierowców samochodów osobowych będzie obowiązywał już funkcjonujący objazd bocznymi drogami.