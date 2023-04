Komplet zwycięstw klubu z Sosnowca na starcie Bilardowej Ekstraklasy!

W stolicy województwa świętokrzyskiego, a konkretnie w tutejszej Galerii Echo, zainaugurowany został kolejny sezon Bilardowej Ekstraklasy. Podczas pierwszego zjazdu przypadającego na 3-4 kwietnia, rozegrane zostały trzy kolejki. Gościem specjalnym rozgrywek był legendarny piłkarz ręczny i miłośnik sportów bilardowych, Sławomir Szmal.

Sukcesy sosnowieckiego klubu

Dziewięć czołowych zespołów w Polsce przystąpiło do gry w poniedziałkowy poranek. W pierwszym meczu naprzeciw siebie stanęły Metal Fach LP Sokółka oraz prowadzona przez Bogdana Wołkowskiego ekipa beniaminka, Fair Play Jaworzno. Co prawda Sokółka oddała pola w trzeciej ostatniej sesji, jednak zaliczka ugrana w dwóch pierwszych starciach pozwoliła jej na ostateczny triumf 12:6.

W drugim meczu rywalizację na najwyższym szczeblu rozgrywek zainaugurował kolejny beniaminek, TCF HUB go77.pl Kraków. Rywalem klubu z Małopolski była warszawska WSB Soffia, która przegrała tę potyczkę 9:12. Popołudniową sesję napoczęło starcie Akademii Bilardowej Rokietnica z DaSo Team Dekada Sosnowiec. Ubiegłoroczny wicemistrz Polski wygrał z zespołem Radosława Babicy 12:7. W poniedziałek 1. kolejkę zamykał mecz Nosanu Kielce z Green Club Gdańsk. Mistrzowie Polski ze stolicy województwa świętokrzyskiego, po drugiej sesji przegrywali 6:8, ale ostatecznie przechylili szalę na swoją korzyść i wygrali 12:9

We wtorek Bilardowa Ekstraklasa przystąpiła do 2. serii gier. Pauzująca pierwszego dnia Zakręcona Bila Poznań spotkała się z WSB Soffia Warszawa i ten mecz wygrała 12:9. Sesję poranną zamknięto starciem beniaminka z mistrzem. TCF HUB go77.pl Kraków walczył, ale finalnie przegrał z Nosanem 5:12.

Wtorkowa sesja popołudniowa to konfrontacje Green Clubu Gdańsk z Akademią Bilardową Rokietnica oraz DaSo Team Dekady Sosnowiec z Metal Fachem LP Sokółka. Pierwsze z wymienionych starć zakończyło się wynikiem 12:7 dla gdańszczan, zaś drugie wygrał klub z Sosnowca, w którym gra między innymi ubiegłoroczny mistrz świata, Wojciech

Szewczyk.

Drugiego dnia grającym zespołom kibicował legendarny szczypiornista, Sławomir Szmal, który z reprezentacją Polski sięgną między innymi po srebrny medal mistrzostw świata w 2007 roku. Były bramkarz zdradził, że zdarza mu się grać w bilard, a jego zamiłowanie do tego sportu sięga występów w klubie Rhein-Neckar Lowen.

Trzeci dzień to 3. kolejka Bilardowej Ekstraklasy. Do najbardziej wyrównanych potyczek kwietniowego zjazdu należy zaliczyć pierwszą środową rywalizację, a więc mecz Metal Fach LP Sokółka - Green Club Gdańsk, którego losy ważyły się do samego końca. Ostatecznie kropkę nad “i” szybciej postawił zespół z Gdańska i wygrał 12:11. W kolejnym starciu Nosan Kielce pewnie ograł Zakręconą Bilę Poznań 12:5, natomiast DaSo Team Dekada Sosnowiec zwyciężyło z Fair Play Jaworzno 12:9. Pierwszy tegoroczny zjazd Bilardowej Ekstraklasy zamknął mecz Akademii Bilardowej Rokietnica z TCF HUB go77.pl Kraków. Beniaminek z Krakowa walczył, ale tylko w pierwszej sesji i w kolejnych musiał uznać wyższość mistrza Polski z 2021 roku.

Komplet wyników

kolejka

Metal Fach LP Sokółka - Fair Play Jaworzno 12:6

WSB Soffia Warszawa - TCF HUB go77.pl Kraków 9:12

Akademia Bilardowa Rokietnica - DaSo Team Dekada Sosnowiec 7:12

Nosan Kielce - Green Club Gdańsk 12:9

kolejka

Zakręcona Bila Poznań - WSB Soffia Warszawa 12:9

TCF HUB go77.pl Kraków - Nosan Kielce 5:12

Green Club Gdańsk - Akademia Bilardowa Rokietnica 12:7

DaSo Team Dekada Sosnowiec - Metal Fach LP Sokółka 12:6

kolejka

Metal Fach LP Sokółka - Green Club Gdańsk 11:12

Nosan Kielce - Zakręcona Bila Poznań 12:5

Fair Play Jaworzno - DaSo Team Dekada Sosnowiec 9:12

Akademia Bilardowa Rokietnica - TCF HUB go77.pl Kraków 12:5

Do rozegrania będą jeszcze trzy zjazdy Bilardowej Ekstraklasy. Drugi odbędzie się w Kielcach w dniach 4-6 maja. Na najlepsze zespoły w tegorocznej rywalizacji czekają nagrody, których pula wynosi blisko 50 tysięcy złotych.