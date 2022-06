Kiedy wypada Boże Ciało w 2022 roku? Sprawdź prognozowaną pogodę i datę

Boże Ciało jest świętem ruchomym i każdego roku ma inną datę. Sprawdź kiedy wypada i jaka będzie pogoda na Boże Ciało 2022 w województwie śląskim.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto ruchome i każdego roku przypada w inny dzień. Jest to święto nakazane, co oznacza że wierni powinni tego dna uczestniczyć w mszy świętej.

Kiedy będzie Boże Ciało w 2022 roku?

Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, równo 60 dni po Wielkanocy. W 2022 roku będzie to czwartek 16 czerwca. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, dlatego jest to dobra okazja do wzięcia dodatkowego dnia urlopu w piątek i przedłużenia sobie weekendu, aż do niedzieli 19 czerwca, co daje łącznie cztery dni wolnego.

Pogoda na Boże Ciało 2022

Aktualnie do województwa śląskiego nadchodzą burze i silne opady deszczu. W przerwie pomiędzy opadami deszczu jest ciepło a czasami nawet słonecznie. Czy wysokie temperatury na dworze się utrzymają i długi weekend czerwcowy będzie pogodny? Jaka będzie pogoda 16 czerwca 2022 roku?

W Boże Ciało będzie ciepło. Termometry w ciągu dnia będą pokazywały około 24 stopnie. Niestety, niebo będzie zachmurzone. Wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol, ponieważ może przelotnie padać.

Jaka będzie pogoda w następne dni?

17 czerwca, piątek

W piątek pogoda zacznie się poprawiać. Zobaczymy nieco więcej słońca, jednak przez większość czasu niebo wciąż będzie zachmurzone i może przelotnie popadać. Temperatura będzie utrzymywać się w okolicach 24 stopni Celsjusza.

18 czerwca, sobota

W sobotę słońce wciąż będzie zasłonięte przez chmury, ale możemy liczyć na kilka jego promieni. Warto zabrać ze sobą parasol, ponieważ wciąż będą możliwe przelotne opady deszczu. Termometry będą pokazywać około 22 stopnie.

19 czerwca, niedziela

Niedziela wciąż będzie zachmurzona i z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura podobnie jak w sobotę, będzie oscylować w okolicy 22 stopni.

Boże Ciało - obchody

Boże Ciało najbardziej kojarzone jest z coroczną procesją ulicami miast, która na czele z Najświętszym Sakramentem, przechodzi pomiędzy czterema ołtarzami. Każdy ołtarz symbolizuje jedną z czterech Ewangelii. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest od roku 1246, ale dopiero w 1317 roku ustanowiono ją oficjalnym świętem dla całego Kościoła zachodniego. Trzy lata później wprowadzono ją w Polsce.