Informacja w sprawie naboru dzieci do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych

W dniach od 31 maja od godz.15:30 do 15 czerwca do godz. 14:00 zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru dzieci do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu (dotyczy zarówno oddziałów żłobka jak również klubów dziecięcych).

Trwa nabór do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu

Na podstawie danych z dnia 31 maja z godz. 15.:30 Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu przygotuje listę dzieci przyjętych od 1 września 2022 r.

Informacja o przyjęciu dziecka do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych lub umieszczeniu dziecka na liście oczekujących na przyjęcie zostanie podana do wiadomości rodzicom dnia 15 czerwca 2022 r. o godz. 14:00.

Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych, którzy złożyli oświadczenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem przez Zespół nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu - TUTAJ.