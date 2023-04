Helios zaprasza na ekscytujące seanse filmowe

Powoli zbliża się weekend, filmowy zawrót głowy przybiera więc tempa! W kinach Helios na kinomanów czeka moc gorących tytułów spod znaku must see! Bogatą listę propozycji otworzą aż trzy różnorodne premiery oraz popularne seanse specjalne. Jedno jest pewne - nie zabraknie wielkich filmowych wrażeń dla widzów w każdym wieku!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Pierwsza z nowości „Skołowani” to polska wersja historii, która podbiła serca widzów we Francji, a później w kolejnych krajach. To pełna uroku, romantyczna opowieść o spotkaniu wiecznego „Piotrusia Pana” i przebojowej kobiety. Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

„Renfield” – kolejna premiera na ekranach Heliosa – to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w postać wiernego sługi Drakuli - Renfielda. W tej roli widzowie zobaczą zdobywcę Oscara - Nicolasa Cage'a. Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić, czy istnieje inny świat i inne życie, niż te, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko jak to zrobić...

Na fanów mocnych filmowych wrażeń czeka także film akcji „Dungeons & Dragons. Złodziejski honor”. Ta porywająca produkcja przenosi widzów bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek oraz banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.

„AIR” to natomiast najnowszy film Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.

Oparty na prawdziwych wspomnieniach film „Egzorcysta papieża” opowiada o legendarnym, włoskim księdzu Gabrielu Amorth. W roli głównej widzowie zobaczą Russella Crowe, dla którego ta produkcja to pierwszy horror w karierze. Film został zrealizowany na podstawie książki autorstwa samego duchownego, który pozostawił po sobie mnóstwo relacji z egzorcyzmów odprawianych na całym świecie.

Keanu Reeves wciąż zachwyca fanów brawurowej serii w filmie „John Wick 4”. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność, John wie, że może liczyć tylko na siebie. To co się zmieniło, to jedynie fakt, że ma przeciwko sobie całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.

Na młodych widzów czeka familijna animacja „Wróżka Zębuszka”! Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta stara się udowodnić, że może być świetną Zębuszką.

W najbliższą niedzielę, 16 kwietnia Helios zaprasza na kolejną porcję bajkowych niespodzianek w cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją dla całej rodziny „Bing”. Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Projekcję poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej.

15 kwietnia zaprezentowana zostanie animacja „Co w trawie gra” w ramach cyklu Seans Przyjazny Sensorycznie. Film oparty jest na słynnych bajkach o uniwersalnej wymowie autorstwa Ezopa oraz Jeana de la Fontaine. Seans ten jest przeznaczony dla widzów z nadwrażliwością sensoryczną. Charakteryzuje się stworzeniem specjalnych warunków, które mają na celu ograniczenie bodźców sensorycznych.

W poniedziałek, 17 kwietnia fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na obsypany nagrodami film „Wszystko Wszędzie Naraz”. Borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła. Kiedy pojawią się mroczne siły, będzie musiała wykorzystać wszystko, co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

