Finał sprawy pobicia w autobusie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Po publikacji w mediach komunikatu dotyczącego pobicia 20-letniego mężczyzny w autobusie linii 908N, do sosnowieckich policjantów spłynęła ogromna ilość informacji w tej sprawie. Co najważniejsze jednak, do I komisariatu sam zgłosił się sprawca uszkodzenia ciała młodego mężczyzny. Z uwagi na wielość wątków, nadal trwają intensywne czynności w tej sprawie.



Policjanci weryfikują wszystkie informacje, które otrzymali od Państwa. Ustalono szereg świadków, przede wszystkim jednak, po publikacji komunikatu, do komisariatu zgłosił się sprawca. To 27-letni mieszkaniec Sosnowca. Został mu przedstawiony zarzut uszkodzenia ciała. Przestępstwo to, z uwagi na na chuligański charakter, prokurator objął ściganiem z urzędu, a kara, która może spotkać sprawcę zostaje zaostrzona.

Policjanci ustalili również personalia pierwotnie zaatakowanego przez sprawcę mężczyzny – w tej kwestii nadal przesłuchiwani i ustalani są świadkowie. Dopiero po zgromadzeniu kompleksowego materiału dowodowego prokurator zdecyduje, czy sprawca odpowie również za ten czyn. Prokurator objął sprawcę policyjnym dozorem i zakazał zbliżać się do pokrzywdzonych.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom mediów za współpracę i tak szeroką publikację komunikatu. Podziękowania kierujemy również w stronę tych, którzy przekazali policjantom istotne informacje w tej sprawie. To dzięki Państwa pomocy sprawa tak szybko znalazła swój finał.