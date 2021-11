Finał Przestrzeni Słowa 2021 –  Jurij Andruchowycz & Karbido!

18 listopada 2021 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) odbędzie się wielki finał tegorocznej odsłony cyklu Przestrzeń Słowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza wówczas na wyjątkowy koncert, podczas którego wystąpi jeden z najwybitniejszych i najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich Jurij Andruchowycz (Ukraina) oraz grupa Karbido. Przed koncertem odbędzie się spotkanie z Jurijem Andruchowyczem, które poprowadzi Szymon Kloska.

Jurij Andruchowycz & Karbido

Jurij Andruchowycz jest autorem, który w mistrzowski sposób zapisał w swoich książkach unikatowego ducha Europy Środkowo-Wschodniej. Jego „Moscovidę” porównywano do „Ulissesa” Joyce'a. „Perwersja” niczym zwariowana opera stanowi arcydzieło postmodernistycznego smaku. „Dwanaście kręgów” prowadzi genialną narrację dotyczącą pozornie współczesnej Ukrainy, ale nade wszystko jest zapisem poruszającego i uniwersalnego pożegnania z młodością. Można by jeszcze długo wymieniać kolejne przełomowe arcydzieła Andruchowycza. Jak chociażby napisaną wspólnie z Andrzejem Stasiukiem książkę „Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową”, która stała się bestsellerem w wielu europejskich krajach, pomagając zrozumieć tęsknoty i ułudy rządzące naszą częścią Europy.

Karbido to eksperymentalna i interdyscyplinarna grupa muzyczna. Najbardziej znanym projektem zespołu jest spektakl „Stolik” – koncert grany na drewnianym, elektroakustycznym stole własnego autorstwa. Uniwersalizm, zaskakującą nośność pomysłu i żywiołowe wykonanie doceniono podczas 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej OFF we Wrocławiu, nagradzając Karbido Grand Prix OFF (Tukan OFF). Od kilkunastu lat wrocławski zespół współpracuje z jednym z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, Jurijem Andruchowyczem (Ukraina). Efektem tej współpracy jest pięć nagranych albumów opartych na fragmentach poezji i prozy Andruchowycza: „Samogon”, „Cynamon”, „Absynt” „Atlas Estremo” i „Litografie” oraz dziesiątki znakomicie przyjętych przez publiczność koncertów.

Jurij Andruchowycz (ur. 1960) - prozaik, poeta, eseista, tłumacz. Jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy europejskich. Założyciel eksperymentalnej grupy poetyckiej Bu-Ba-Bu. Największą sławę przyniosły mu powieści: "Rekreacje", "Moscoviada. Powieść grozy", "Perwersja" oraz "Dwanaście kręgów", za którą został odznaczony w 2006 roku Leipziger Buchpreis, przyznawaną za dzieła przyczyniające się do porozumienia europejskiego oraz Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus, tomy esejów: "Erz-herz-perc", "Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową" (wspólnie z Andrzejem Stasiukiem) i "Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie" oraz tom poezji "Piosenki dla martwego koguta". Andruchowycz jest autorem przekładów z języka polskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica, przyznawanej przez Związek Pisarzy Słoweńskich pisarzom z Europy Środkowej (2017) oraz Nagrody im. VĄclava Buriana za wkład kulturalny do dialogu środkowoeuropejskiego (2019). Mieszka w Iwano-Frankiwsku.

Szymon Kloska (ur. 1976) - krytyk i aktywista literacki. O książkach opowiada w radio i telewizji, czasami pisuje w prasie drukowanej i innej. Prowadził liczne programy telewizyjne i audycje o literaturze, m.in.: „WOK – Wszystko o Kulturze”, „Książki na Lato” i „Myślnik”. Od przeszło dekady współprowadzi audycję „Piątka z literatury” w RMF Classic. Wieloletni pracownik Instytutu Książki, od stycznia 2017 roku związany z programem Kraków Miasto Literatury UNESCO. Współtwórca Festiwalu Literatury dla Dzieci. Rzecznik Nagrody Literackiej Gdynia i kurator Festiwalu Miasto Słowa, który towarzyszy nagrodzie.



Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek.

Partnerem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Patronat medialny objęli: „Dwójka – Polskie Radio”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni” , „ArtPapier”, „Magazyn Wizje”, „Twoje Zagłębie”, „Kurier Miejski”, „Śląsk”, silesiakultura.pl, sosnowiec.pl, sosnowiecki.pl, coigdzie.pl.

Wstęp na spotkanie i koncert możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

• dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

• używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia budynku MBP.

• okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki

• zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.