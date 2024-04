Filmowa wiosna w kinach Helios

Sieć kin Helios zaprasza kinomanów na najnowsze premiery i nie tylko! W nadchodzącym tygodniu na wielkie ekrany wchodzą między innymi dwie produkcje: poruszająca opowieść o jedynej w swoim rodzaju wokalistce „Back to black. Historia Amy Winehouse” oraz „Abigail” – mrożący krew w żyłach horror. Ponadto sieć oferuje różnorodne pokazy specjalne, takie jak projekcje dla najmłodszych i doceniane przez widzów tematyczne cykle filmowe, takie jak Kino Kobiet czy Kultura Dostępna.

„ Back to Black. Historia Amy Winehouse”

„ Back to Black. Historia Amy Winehouse” to pierwszy film biograficzny, przybliżający postać tej uwielbianej piosenkarki, który ma być hołdem dla jej wielkiego talentu. Produkcja ukazuje drogę Amy od lat spędzonych w Camden – alternatywnej dzielnicy Londynu – aż do światowej sławy. Scenariusz skupia się na niezwykłym geniuszu, kreatywności i szczerości wokalistki, jednocześnie nie uciekając od jej demonów i najtrudniejszych momentów jej życia. W główną bohaterkę wciela się wschodząca gwiazda kina Marisa Abela, a reżyserką filmu jest Sam Taylor-Johnson.

„Abigail” i „Omen: Początek”

Propozycją dla odważnych widzów jest najnowszy horror „Abigail” , opowiadający historię porwania dwunastoletniej baletnicy. Tytułowa bohaterka to córka wpływowej postaci ze świata przestępczego, a porywacze są żądni wysokiego okupu. Aby otrzymać niebotyczną kwotę 50 milionów dolarów, muszą pilnować dziewczynki w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się jednak, że porywacze znikają jeden po drugim i ku swemu rosnącemu przerażeniu odkrywają, że Abigail ma niebezpieczne moce. Innym horrorem, jaki pojawi się na wielkich ekranach, będzie „Omen: Początek” . Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie natrafia na mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę. Dziewczyna odsłania także przerażający spisek.

„Civil War”, „Czerwone maki” i „Godzilla i Kong. Nowe Imperium”

To oczywiście nie wszystko! Na widzów Heliosa czekają również inne intrygujące produkcje. „Civil War” to dystopijna wizja USA, gdzie toczy się wojna domowa. Grupa dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. Z kolei „Czerwone maki” to rodzimy film historyczny, przybliżający przebieg bitwy pod Monte Cassino, jak również osobiste motywacje żołnierzy Armii Andersa. Produkcja „Godzilla i Kong. Nowe Imperium” opowiada o grupie naukowców, która odbiera spod powierzchni Ziemi tajemniczy sygnał. Okazuje się, że podziemny świat, w którym rządzi Kong, kryje w sobie wiele zagadek. Tytan będzie musiał połączyć siły z Godzillą, aby pokonać ogromne zagrożenie.

„Za duży na bajki 2”, „Kung Fu Panda 4” i „Kicia Kocia w przedszkolu”

Dla najmłodszych sieć przygotowała seanse polskiego filmu familijnego „Za duży na bajki 2” . Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Na ekranach zagości także zabawna animacja „Kung Fu Panda 4” – kolejna odsłona serii o Smoczym Wojowniku Po. Ponadto w nadchodzący weekend do kin powróci ulubienica dzieci, czyli Kicia Kocia! Już 20 i 21 kwietnia odbędą się przedpremierowe pokazy najnowszej odsłony przygód tej uroczej bohaterki – „Kicia Kocia w przedszkolu” . Przed seansem na młodych widzów będą czekały quizy i zagadki do rozwiązania.

Rozgrywki piłkarskie na najwyższym poziomie nie znikają z oferty Heliosa – pomiędzy rundami Ligi Mistrzów odbędzie się nie mniej interesujące El CląĄsico ! Starcie Realu Madryt z FC Barceloną rozgrzeje serca kibiców już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia. Obejrzenie spotkania na wielkim ekranie pozwoli na dokładne przyjrzenie się każdej akcji!

„Anatomia upadku” i „Dobrzy nieznajomi”

Cykl Kino Konesera pojawi się w nadchodzącym tygodniu aż dwukrotnie. 21 kwietnia po raz ostatni do kin zawitają seanse oscarowe, w ramach których zostanie wyświetlona „Anatomia upadku” , nagrodzona statuetką za najlepszy scenariusz oryginalny. Następnie w poniedziałek, 22 kwietnia, kinomani będą mogli obejrzeć poruszający film „Dobrzy nieznajomi” . Opowiada on historię Adama, który niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, gdzie odkrywa, że zmarli rodzice żyją tam dokładnie tak jak przez 30 laty.

Jak co miesiąc, w repertuarze musi pojawić się także Kino Kobiet! Już w środę, 24 kwietnia, zaprezentowana zostanie szalona komedia „Latanie dla początkujących” . Film opowiada o grupie nieznajomych, która bierze udział w ekskluzywnym kursie, mającym na celu pokonanie strachu przed podróżowaniem samolotem. Ponadto tradycyjnie przed każdym seansem odbędą się pozytywne konkursy z fantastycznymi nagrodami.

Czwartki to popołudnia z cyklem Kultura Dostępna, przybliżającym polskie produkcje w atrakcyjnej cenie. 25 kwietnia zostanie wyświetlony film „Sami swoi. Początek” , będący preludium do słynnej komediowej trylogii. Tytuł pokazuje losy Kargula i Pawlaka w młodości, na tle trudnej historii Polski.

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.