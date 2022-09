Dzień Osób z Niepełnosprawnością razem z ZUS w Sosnowcu 

Pokazy sztuk walki, występy taneczne, warsztaty sensoryczne i rękodzieła dla dzieci oraz wiele innych atrakcji dla małych i dużych czeka na uczestników sobotniego festynu „Afryka zawita do Sosnowca: pracuj z pasją, baw się na safari”. Impreza odbędzie się w ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością już w najbliższą sobotę, 10 września, w godz. 9.00 do 16:00 na terenie WTZ przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu. Organizatorami wydarzenia są sosnowiecki Oddział ZUS i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec.

- Niepełnosprawność bywa kojarzona z niezdolnością do pracy, często też bywa odczytywana jako wykluczenie z życia społecznego, czy zawodowego. A rzeczywistość niejednokrotnie jest zupełnie inna. Aktywność zawodowa, twórcza, czy społeczna osób z niepełnosprawnością potrafi nas zadziwić i zainspirować. I właśnie podczas tego festynu chcemy to pokazać, m.in. prezentując niezliczone talenty uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Festyn to też okazja do wspólnej zabawy, integracji, wzajemnego bliższego poznania się – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.