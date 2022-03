Policjanci z sosnowieckiej drogówki wczoraj prowadzili działania NURD. To działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Kontrolowali czy w rejonach skrzyżowań kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej, czy respektują prawa pieszych i czy nie poruszają się z nadmierną prędkością. W działaniach wsparł ich policyjny dron.

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego to cyklicznie przeprowadzane działania policjantów wydziału ruchu drogowego, ukierunkowane przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi tym razem skupili się na rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Sprawdzali, czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej, czy respektują prawa pieszych i czy nie poruszają się z nadmierną prędkością w tych miejscach. W działaniach wzięło udział 37 policjantów. Tym razem akcję wsparł także policyjny dron. Ujawniono łącznie 289 wykroczeń, z czego aż 275 popełnili kierujący. Na sprawców wykroczeń nałożono 226 mandatów. 60 sprawców pouczono. W 3 przypadkach skierowano wniosek do sądu o ukaranie sprawcy.

Bezpieczeństwo pieszych to przedmiot ciągłej szczególnej uwagi sosnowieckich policjantów. W tak dużym mieście, przy tak znacznym natężeniu ruchu, lekceważenie zasad i przepisów może nieść ze sobą śmiertelne zagrożenie. Po ostatniej zmianie regulacji w zakresie pierwszeństwa pieszych wyraźnie zauważalne jest generalne zmniejszenie prędkości, z jaką po naszym mieście poruszają się kierowcy. Nadal jednak zdarzają się piraci drogowi, którzy swą lekceważącą przepisy postawą, mogą nieść ogromne zagrożenie. Dlatego właśnie sosnowieccy policjanci nie ustają w przeprowadzanych różnego rodzaju akcji i działań, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Wykorzystują do tego specjalistyczne wyposażenie i sprzęt- tak właśnie było i tym razem. Kolejne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych już wkrótce.