Czy rozpoznajesz złodzieja czekolady?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży dużej ilości czekolady, do jakiej doszło w dniu 14.01.2022 roku w dyskoncie spożywczym w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej. Sprawca ukradł 56 tabliczek czekolady i 6 opakowań cukierków czekoladowych o wartości ponad 700 złotych.

Sosnowiec: Trwają poszukiwania złodzieja czekolady

Do zdarzenia doszło w dniu 14.01.2022 roku w dyskoncie spożywczym w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej. Sprawca najpierw włożył do koszyka 56 tabliczek czekolady i 6 opakowań cukierków czekoladowych, następnie ustawił koszyk w takim miejscu, by móc po niego sięgnąć po przekroczeniu linii kas. Wychodząc ze sklepu sięgnął po tak przygotowany łup i uciekł z sklepu.

Publikujemy jego wizerunek wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00.