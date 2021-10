Cztery miliony profili zaufanych od początku tego roku

4 017 656 – dokładnie tylu Polaków założyło profil zaufany (PZ) od początku tego roku. W sumie z PZ korzysta już 12 833 591 osób. Jesteś w tym gronie?

Do końca roku jeszcze daleko, a już wiemy, że to będzie najlepszy rok w 10-letniej historii profilu zaufanego (PZ). Od 1 stycznia do 10 października PZ założyło ponad 4 miliony osób. W ubiegłym roku taki wynik osiągnięto na początku grudnia.

Z PZ-em przez e-świat

Styczeń – 532 281

Luty – 352 473

Marzec – 431 272

Kwiecień – 621 911

Maj – 405 303

Czerwiec – 383 333

Lipiec – 567 101

Sierpień – 375 426

Wrzesień – 288 976

1-10 października – 59 580.

Tylu Polaków zakładało profil zaufany w poszczególnych miesiącach tego roku. Co takiego ma w sobie PZ, że tyle osób chce go mieć? Co zrobić, żeby go zdobyć i dlaczego warto to zrobić? Odpowiedzi poniżej

Czym jest profil zaufany?

To przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych. Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany. Nie można go kupić, ani zobaczyć, ale warto go mieć. Dzięki profilowi zaufanemu (PZ) możemy, załatwiając przez internet sprawy urzędowe, potwierdzać swoją tożsamość. Założenie PZ jest bezpłatne. Profil zaufany jest ważny 3 lata, jednak w dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność.

Dlaczego warto go mieć?

Po to, by życie stało się prostsze. Dzięki profilowi zaufanemu, zamiast wybierać się do urzędu będziecie mogli wybrać się na ulubiony fotel lub kanapę i stamtąd załatwiać sprawy urzędowe, czyli korzystać z e-usług.

- Profil zaufany to klucz do e-usług, otwiera dostęp do e-administracji. Pracujemy nad tym, aby przybywało spraw, które można załatwiać online – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oto kilka konkretnych przykładów, co można załatwić dzięki PZ – bez wychodzenia z domu, online:

zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czy konta Mój GOV,

wysłać przez internet pismo ogólne do urzędu,

zawnioskować online o odpisy aktów stanu cywilnego,

przez internet zameldować się lub wymeldować na/z pobyt stały/czasowy,

zgłosić narodziny dziecka,

sprawdzić aktualną liczbę punktów karnych,

uruchomić aplikację mObywatel, czyli cyfrowy portfel na dokumenty, w którym znajdziecie m.in. elektroniczne odwzorowanie dowodu osobistego, prawa jazdy, czy dowodu rejestracyjnego oraz – potwierdzenie szczepienia przeciw COVID-19,

rozliczyć podatki, korzystając m.in. z usługi Twój e-PIT

i wiele innych.

Wszystkie dostępne e-usługi oraz szczegółowe informacje, jak założyć profil zaufany znajdują się na GOV.pl.

Jak zdobyć profil zaufany?

Najszybszy sposób na zdobycie PZ to założenie go za pośrednictwem banku. Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.

Dlaczego to najwygodniejszy i najszybszy sposób? Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dzięki temu nie trzeba dodatkowo ich potwierdzać (w trakcie wizyty w punkcie potwierdzającym).

Bo to właśnie wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających jest kolejnym sposobem na założenie PZ. Wcześniej trzeba wypełnić internetowy wniosek.

Historyczny rok

Profil zaufany powstał w 2011 r. (w tym roku obchodzi 10. urodziny!). Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. W większości byli to urzędnicy. Do 1 stycznia 2018 r. PZ miało 1 324 438 Polaków. Od tego czasu jego popularność stale rośnie. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy świętować 13-milionowy PZ.

Tak jak wspominaliśmy na początku - 2021 r. będzie rekordowym rokiem w historii profilu zaufanego i to pod kilkoma względami. Wiemy już o dwóch rekordach. Pierwszy - najwięcej PZ założonych w jednym rok. Drugi to rekord miesięczny - w kwietniu tego roku profil zaufany założyło 621 911 osób. To najlepszy miesięczny wynik w całej 10-letniej historii PZ.