Centrum Mody otwarte. Jerzy Antkowiak z tytułem Zasłużony dla Miasta Sosnowca

Zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży modowej dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracodawców. Tak wygląda Innowacyjne Branżowe Centrum Mody. 29 stycznia podczas oficjalnego otwarcia szkoły odznakę Zasłużony dla Miasta Sosnowca odebrał wybitny projektant mody Jerzy Antkowiak.

Odznakę Zasłużony dla Miasta Sosnowca przyznaje sosnowiecka Rada Miejska. Trafia do osób, które swoją pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promocji Sosnowca. W przypadku Jerzego Antkowiaka, radni – jak podkreślono – byli jednomyślni. Związany przez lata z Modą Polską twórca z Sosnowcem i sosnowieckim technikum odzieżowym współpracuje już od dwudziestu lat.

– Czy to ważny dla mnie moment? Oczywiście. Nie chcę patetyzować, ale coś robi się po to, by był moment podsumowania. Ważniej jest nie to, że tyle pracy włożono w tę szkołę, ale ważne, że komuś się chciało o tym pomyśleć. Ta szkoła ma wielkie sukcesy i gdziekolwiek jestem, to spotykam jej absolwentów. Ta szkoła ma kontakty ze szkołami podobnego typu we Francji. Uczniowie z Sosnowca trafiają na praktyki do firm, które szyją dla Coco Chanel – mówił wyraźnie wzruszony Jerzy Antkowiak. – Byłem jurorem na Poznańskim Tygodniu Mody. Była tam też jakaś firma i szkoła z Sosnowca, która miała chyba ambicje teatralne, bo ten pokaz był bardzo dziwny, taki inny, że tuzy jurorskie od razu stwierdziły, że to nie jest moda. Z Xymeną Zaniewską chcieliśmy jednak, żeby młodzież to pokazała. Zaciekawiało nas to, ale aż pospierałem się o to z Agatą Młynarską. Te projekty dostały wyróżnienie, a ja potem wybrałem się do Sosnowca. Bardzo przypadliśmy sobie do gusty. Trzeba kochać to, co się robi. Komercja to komercja. To jedno z ogniw, ale podstawą jest uczucie. Trzeba pracować z sercem. Jak robisz modę, to nie tylko po to, żeby szokować. Również po to, żeby był spokój i nie tylko wściekłe kolory. Trzeba unikać trendów – mówił wybitny projekant.